Щоб не плутали з BMW: розкішний китайський мінівен GAC M8 раптово змінює назву

Як повідомляє австралійське видання Drive, китайський автовиробник GAC готується до несподіваного кроку. Їхній великий плагін-гібридний мінівен, який вийшов на глобальні ринки під індексом M8, до кінця 2026 року змінить назву на E9. Причина банальна – німці з BMW обурилися використанням імені свого флагманського спорткара.

Цікаво, що BMW M8 вже зняли з виробництва ще у березні, і прямого спадкоємця поки не планується. Проте юристи німецького бренду завбачливо подали заявку на оновлення торгової марки, щойно перші китайські мінівени почали з'являтися в автосалонах.

Що зміниться разом з назвою

Перейменування на E9 (яке, до речі, вже використовується на деяких інших ринках для гібридних версій) принесе не лише нові шильдики. Згідно з документами, оновлений мінівен отримає топову комплектацію Luxury. У салоні з'явиться величезний 14,6-дюймовий екран з процесором Snapdragon замість старого 10-дюймового, а також чотиризонний клімат-контроль.

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Пасажирам другого ряду обіцяють справжній бізнес-клас: крісла з електроприводом підніжок, 16-точковим масажем та вбудованими у підголівники динаміками. Крім того, інженери покращили шумоізоляцію скла та додали адаптивну підвіску для ще м'якшої їзди.

Характеристики та ціна

Під капотом E9 залишиться потужна плагін-гібридна установка. Вона поєднує 2,0-літровий бензиновий турбомотор та електродвигун, які сумарно видають солідні 274 кВт (близько 372 к.с.) та 630 Нм крутного моменту. Цього цілком достатньо, щоб впевнено тягнути важкий сімейний крейсер.

Наразі дореформений GAC M8 на ринку Австралії коштує в еквіваленті від 51 000 до 56 000 доларів США. Чи вплине ребрендинг та додавання нових преміальних опцій на фінальний прайс оновленого E9, виробник поки тримає в секреті. Але очевидно одне: конкуренція у сегменті великих сімейних авто стає дедалі гарячішою. Хоча українці везуть з-за кордону дуже мало мінівенів.