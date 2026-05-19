Как бесплатно восстановить водительские документы

Водительские документы
Главный сервисный центр МВД сообщает о механизме бесплатного восстановления водительских документов для граждан, которые потеряли их в результате боевых действий. Речь идет об удостоверении водителя и свидетельства о регистрации транспортных средств, которые были уничтожены, повреждены или потеряны.
Услуга доступна как офлайн через сервисные центры МВД, так и онлайн через Кабинет водителя.
Как восстановить документы оффлайн
Для бесплатного восстановления документов необходимо подтвердить факт потери из-за военных действий. Прежде всего пострадавшее лицо должно обратиться в полицию или другие органы досудебного расследования для получения документов, подтверждающих статус потерпевшего в уголовном производстве.
После этого необходимо:
- Подать заявление о потере документов в сервисном или мобильном сервисном центре МВД.
- Предоставить подтверждающие документы от правоохранительных органов.
- Получить новые документы без уплаты административного сбора.
Перед визитом в сервисный центр нужно предварительно записаться через систему “Е-запись” или мобильное приложение.
Восстановление документов онлайн
Воспользоваться онлайн-услугой можно через Кабинет водителя, если документы уже отображаются в системе. Для водительского удостоверения обязательным условием является наличие фотографии в электронном профиле.
Алгоритм онлайн-восстановления:
- Авторизоваться в Кабинете водителя.
- Выбрать услугу восстановления удостоверения или техпаспорта.
- Указать причину потери или повреждения.
- Загрузить выписку из ЕРДР.
- Выбрать тип документа и сервисный центр для получения.
- Подписать заявление онлайн.
После обработки заявки новые документы можно будет получить в выбранном сервисном центре МВД.
Цифровизация упрощает восстановление документов
Механизм онлайн-восстановления через Кабинет водителя значительно сокращает бюрократические процедуры для пострадавших граждан. В условиях боевых действий возможность подать заявку дистанционно стала важной альтернативой традиционному посещению госучреждений.
Система МВД постепенно адаптируется к условиям военного положения. Кроме стандартных административных услуг, сервисные центры теперь выполняют функцию оперативной помощи людям, которые потеряли документы из-за боевых действий и разрушений.
Ключевым условием бесплатного восстановление остается официальное подтверждение факта потери документов именно из-за военных действий. Во всех остальных случаях процедура происходит на общих основаниях с уплатой стандартных сборов.