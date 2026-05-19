Как бесплатно восстановить водительские документы

Главный сервисный центр МВД сообщает о механизме бесплатного восстановления водительских документов для граждан, которые потеряли их в результате боевых действий. Речь идет об удостоверении водителя и свидетельства о регистрации транспортных средств, которые были уничтожены, повреждены или потеряны.

Услуга доступна как офлайн через сервисные центры МВД, так и онлайн через Кабинет водителя.

Как восстановить документы оффлайн

Для бесплатного восстановления документов необходимо подтвердить факт потери из-за военных действий. Прежде всего пострадавшее лицо должно обратиться в полицию или другие органы досудебного расследования для получения документов, подтверждающих статус потерпевшего в уголовном производстве.

После этого необходимо:

Подать заявление о потере документов в сервисном или мобильном сервисном центре МВД.

Предоставить подтверждающие документы от правоохранительных органов.

Получить новые документы без уплаты административного сбора.

Перед визитом в сервисный центр нужно предварительно записаться через систему “Е-запись” или мобильное приложение.

Восстановление документов онлайн

Воспользоваться онлайн-услугой можно через Кабинет водителя, если документы уже отображаются в системе. Для водительского удостоверения обязательным условием является наличие фотографии в электронном профиле.

Алгоритм онлайн-восстановления:

Авторизоваться в Кабинете водителя.

Выбрать услугу восстановления удостоверения или техпаспорта.

Указать причину потери или повреждения.

Загрузить выписку из ЕРДР.

Выбрать тип документа и сервисный центр для получения.

Подписать заявление онлайн.

После обработки заявки новые документы можно будет получить в выбранном сервисном центре МВД.

Цифровизация упрощает восстановление документов

Механизм онлайн-восстановления через Кабинет водителя значительно сокращает бюрократические процедуры для пострадавших граждан. В условиях боевых действий возможность подать заявку дистанционно стала важной альтернативой традиционному посещению госучреждений.

Система МВД постепенно адаптируется к условиям военного положения. Кроме стандартных административных услуг, сервисные центры теперь выполняют функцию оперативной помощи людям, которые потеряли документы из-за боевых действий и разрушений.

Ключевым условием бесплатного восстановление остается официальное подтверждение факта потери документов именно из-за военных действий. Во всех остальных случаях процедура происходит на общих основаниях с уплатой стандартных сборов.