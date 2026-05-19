Як безкоштовно відновити водійські документи

Головний сервісний центр МВС повідомляє про механізм безоплатного відновлення водійських документів для громадян, які втратили їх унаслідок бойових дій. Йдеться про посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які були знищені, пошкоджені або втрачені.

Читайте також: Перші "водійські права" у 10 років: як у Польщі діти отримують "велосипедну картку"

Послуга доступна як офлайн через сервісні центри МВС, так і онлайн через Кабінет водія.

Як відновити документи офлайн

Для безкоштовного відновлення документів необхідно підтвердити факт втрати через військові дії. Насамперед постраждала особа повинна звернутися до поліції або інших органів досудового розслідування для отримання документів, які підтверджують статус потерпілого у кримінальному провадженні.

Після цього необхідно:

Подати заяву про втрату документів у сервісному або мобільному сервісному центрі МВС.

Надати підтверджувальні документи від правоохоронних органів.

Отримати нові документи без сплати адміністративного збору.

Перед візитом до сервісного центру потрібно попередньо записатися через систему “Е-запис” або мобільний додаток.

Відновлення документів онлайн

Скористатися онлайн-послугою можна через Кабінет водія, якщо документи вже відображаються в системі. Для посвідчення водія обов’язковою умовою є наявність фотографії в електронному профілі.

Алгоритм онлайн-відновлення:

Авторизуватися в Кабінеті водія.

Обрати послугу відновлення посвідчення або техпаспорта.

Вказати причину втрати чи пошкодження.

Завантажити витяг з ЄРДР.

Обрати тип документа та сервісний центр для отримання.

Підписати заяву онлайн.

Після обробки заявки нові документи можна буде отримати у вибраному сервісному центрі МВС.

Цифровізація спрощує відновлення документів

Механізм онлайн-відновлення через Кабінет водія значно скорочує бюрократичні процедури для постраждалих громадян. В умовах бойових дій можливість подати заявку дистанційно стала важливою альтернативою традиційному відвідуванню держустанов.

Система МВС поступово адаптується до умов воєнного стану. Окрім стандартних адміністративних послуг, сервісні центри тепер виконують функцію оперативної допомоги людям, які втратили документи через бойові дії та руйнування.

Ключовою умовою безкоштовного відновлення залишається офіційне підтвердження факту втрати документів саме через військові дії. У всіх інших випадках процедура відбувається на загальних підставах зі сплатою стандартних зборів.