Как безопасно записаться в очередь в сервисный центр МВД

Сегодня, чтобы обменять водительское удостоверение, восстановить техпаспорт или переоформить автомобиль, нужно записаться в электронную очередь. Однако удобство этой процедуры привлекает киберпреступников. Мошенники научились искусно копировать интерфейсы государственных сервисов, создавать поддельные Telegram-боты и похищать личные данные.

Главный сервисный центр МВД совместно с Киберполицией напоминает о простых, но жизненно важных правилах цифровой гигиены, которые уберегут ваши нервы и кошелек.

Только официальные ресурсы

Запомните главное: регистрация на любые услуги осуществляется исключительно через «Е-Запись» на официальном сайте сервисного центра МВД или через физический терминал непосредственно в учреждении. Любые сторонние предложения «помочь с очередью» или записью в обход системы – это мошенничество.

Официальные сайты всех государственных органов всегда имеют домен gov.ua. Этот домен зарезервирован только для госучреждений, и его невозможно купить просто так. Если вам предлагают услугу на сайте с адресом .com, .org, .net или с символами вроде hsc-gov-ua.com – вы попали на фишинговый (мошеннический) ресурс.

Защитите свою электронную почту

Электронный ящик, который вы указали при регистрации в Кабинете водителя, , является ключом ко всем вашим данным. Именно на него приходят подтверждения записей, и именно через него мошенники могут попытаться сбросить ваши пароли.

Используйте сложные уникальные пароли (не дату рождения или номер автомобиля).

Обязательно включите двухфакторную аутентификацию (2FA) – подтверждение входа через СМС или специальное приложение-аутентификатор.

Никому не передавайте одноразовые коды доступа.

Сотрудники МВД не звонят с расспросами

Администраторы сервисных центров МВД никогда:

не звонят и не пишут в мессенджерах с требованием назвать ваши личные данные;

не просят подтвердить личность онлайн «прямо сейчас»;

не запрашивают реквизиты банковских карт, CVV-коды или пароли.

Если кто-то в сети или по телефону настойчиво просит предоставить такую информацию, представляясь сотрудником МВД – немедленно кладите трубку и прекращайте общение.

Чужой компьютер – зона повышенного риска

Часто утечка данных происходит из-за банальной невнимательности. Если вы зашли в свой «Кабинет водителя» или в почту с компьютера в коворкинге, интернет-кафе или даже у друзей:

никогда не соглашайтесь на предложение браузера «Сохранить пароль»;

после окончания работы обязательно нажимайте кнопку «Выйти» (Log out), а не просто закрывайте вкладку браузера.

Соблюдение этих простых правил займет у вас лишнюю минуту, но гарантированно сохранит ваши персональные данные и транспортные средства в безопасности.