Як безпечно записатись у чергу до сервісного центру МВС

Сьогодні, аби обміняти посвідчення водія, відновити техпаспорт чи переоформити автомобіль, потрібно записатись в електронну чергу. Проте зручність ця процедура приваблює кіберзлочинців. Шахраї навчилися майстерно копіювати інтерфейси державних сервісів, створювати фейкові Telegram-боти та викрадати персональні дані.

Головний сервісний центр МВС спільно з Кіберполіцією нагадують прості, але життєво важливі правила цифрової гігієни, які вбережуть ваші нерви та гаманець.

Тільки офіційні ресурси

Запам'ятайте головне: реєстрація на будь-які послуги здійснюється виключно через "Е-Запис" на офіційному сайті сервісного центру МВС або через фізичний термінал безпосередньо в установі. Будь-які сторонні пропозиції "допомогти з чергою" чи записом в обхід системи — це шахрайство.

Офіційні вебсайти всіх державних органів завжди мають домен gov.ua. Цей домен зарезервований лише для держустанов, і його неможливо купити просто так. Якщо вам пропонують послугу на сайті з адресою .com, .org, .net чи з символами на кшталт hsc-gov-ua.com — ви потрапили на фішинговий (шахрайський) ресурс.

Захистіть пошту

Електронна скринька, яку ви вказали під час реєстрації в Кабінеті водія, є ключем до всіх ваших даних. Саме на неї надходять підтвердження записів, і саме через неї шахраї можуть спробувати скинути ваші паролі.

Використовуйте складні унікальні паролі (не дату народження чи номер авто).

Обов'язково увімкніть двофакторну автентифікацію (2FA) — підтвердження входу через СМС або спеціальний додаток-аутентифікатор.

Нікому не передавайте одноразові коди доступу.

Співробітники МВС не дзвонять з розпитуваннями

Адміністратори сервісних центрів МВС ніколи:

не телефонують і не пишуть у месенджерах із вимогою назвати ваші персональні дані;

не просять підтвердити особу онлайн "прямо зараз";

не запитують реквізити банківських карток, CVV-коди чи паролі.

Якщо хтось у мережі чи телефоном наполегливо просить надати таку інформацію, представляючись співробітником МВС — негайно кладіть слухавку та припиняйте спілкування.

Чужий комп'ютер — зона підвищеного ризику

Часто витік даних стається через банальну неуважність. Якщо ви зайшли у свій Кабінет водія або на пошту з комп'ютера у коворкінгу, інтернет-кафе чи навіть у друзів:

ніколи не погоджуйтеся на пропозицію браузера "Зберегти пароль";

після закінчення роботи обов'язково натискайте кнопку "Вийти" (Log out), а не просто закривайте вкладку браузера.

Дотримання цих простих правил забере у вас зайву хвилину, але гарантовано збереже ваші персональні дані та транспортні засоби у безпеці.