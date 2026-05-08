Как изменились предпочтения украинских автовладельцев за последний год: аналитика

Рост доли кроссоверов свидетельствует об изменении предпочтений украинских водителей. SUV фактически закрепили за собой статус основного типа легковых автомобилей в Украине, тогда как другие типы кузовов постепенно теряют популярность.

Аналитики rst.ua отмечают, что традиционные кузова уже не могут конкурировать с кроссоверами по универсальности и практичности.

Почему украинцы переходят на кроссоверы

Основными причинами популярности SUV называют:

лучшую адаптацию к состоянию дорог;

повышенный клиренс;

комфорт посадки;

вместительный салон;

универсальность для города и путешествий.

Особенно актуальными эти преимущества стали в условиях ухудшения дорожной инфраструктуры и роста спроса на практичные семейные автомобили.

Седаны постепенно теряют позиции

Еще несколько лет назад седаны оставались весомой частью украинского рынка, однако сейчас тенденция изменилась.

Покупатели все чаще выбирают автомобили, которые сочетают:

характеристики легковушки;

комфорт;

элементы внедорожника.

Именно поэтому производители также активно смещают акцент на SUV-модели и сокращают линейки традиционных седанов.

Мировой тренд касается Украины

Подобная ситуация наблюдается не только в Украине, но и в других странах. Наиболее присуща такая тенденция развивающимся странам.

На глобальном рынке SUV уже несколько лет остаются самым популярным сегментом среди новых легковых автомобилей.