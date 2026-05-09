Як змінились вподобання українських автовласників за останній рік: аналітика

Зростання частки кросоверів свідчить про зміну вподобань українських водіїв. SUV фактично закріпили за собою статус основного типу легкових автомобілів в Україні, тоді як інші типи кузовів поступово втрачають популярність.

Читайте також: Ринок вживаних SUV в Україні: що купують у 2026 році

Аналітики rst.ua зазначають, що традиційні кузови вже не можуть конкурувати з кросоверами за універсальністю та практичністю.

Чому українці переходять на кросовери

Основними причинами популярності SUV називають:

кращу адаптацію до стану доріг;

підвищений кліренс;

комфорт посадки;

місткий салон;

універсальність для міста та подорожей.

Особливо актуальними ці переваги стали в умовах погіршення дорожньої інфраструктури та зростання попиту на практичні сімейні автомобілі.

Седани поступово втрачають позиції

Ще кілька років тому седани залишалися вагомою частиною українського ринку, однак нині тенденція змінилася.

Покупці дедалі частіше обирають автомобілі, які поєднують:

характеристики легковика;

комфорт;

елементи позашляховика.

Саме тому виробники також активно зміщують акцент на SUV-моделі та скорочують лінійки традиційних седанів.

Світовий тренд стосується України

Подібна ситуація спостерігається не лише в Україні, а й у інших країнах. Найбільш притаманна така тенденція країнам що розвиваються.

На глобальному ринку SUV уже кілька років залишаються найпопулярнішим сегментом серед нових легкових автомобілів.