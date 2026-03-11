Как мошенники зарабатывают на услугах для водителей

В цифровую эпоху все больше государственных услуг доступны онлайн. Проверка информации об автомобиле, запись в сервисный центр или оформление документов могут занимать всего несколько минут.

В то же время этим удобством могут пользуются и мошенники, которые создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы государственных органов. Именно поэтому Главный сервисный центр МВД напоминает гражданам: пользоваться стоит только проверенными официальными ресурсами.

Почему важен домен gov.ua

Одним из главных признаков официального государственного сайта в Украине является домен gov.ua. Его могут использовать исключительно государственные органы и учреждения, а сам домен проходит процедуру проверки во время регистрации.

Если сайт предлагает государственные услуги, но имеет другой адрес или содержит подозрительные символы или дополнительные слова в домене, это может свидетельствовать о подделке.

Как работают мошеннические сайты

Злоумышленники часто создают страницы, которые почти полностью копируют вид официальных государственных ресурсов. Они могут использовать:

логотипы государственных органов

фотографии с официальных сайтов

тексты новостей или объявлений

На таких сайтах пользователям могут предлагать:

"быструю регистрацию" автомобиля

"проверку авто онлайн"

"оформление документов без посещения сервисного центра"

Чтобы воспользоваться услугой, человеку предлагают заполнить форму с персональными данными или осуществить онлайн-оплату. В результате эти данные или средства попадают к мошенникам.

Еще один распространенный способ обмана - рассылка ссылок на поддельные сайты через мессенджеры или социальные сети. В сообщениях могут писать, что это "новый официальный сайт" или "специальный сервис без очередей".

На что обращать внимание

Чтобы избежать мошеннических схем, стоит придерживаться нескольких простых правил:

проверять адрес сайта в браузере - официальные государственные ресурсы имеют домен gov.ua

не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений в соцсетях или мессенджерах

самостоятельно вводить адрес нужного сайта в браузере

Также стоит помнить, что скриншоты, PDF-файлы или сообщения из мессенджеров не является подтверждением достоверности информации. Самым надежным источником остаются официальные сайты государственных учреждений.

Куда сообщать о подозрительных ресурсах

Если вы обнаружили сайт или сообщение, имитирующее государственный сервис, стоит сообщить об этом Киберполиции Украины. Соблюдение базовых правил проверки источников информации поможет избежать мошеннических схем и безопасно пользоваться государственными онлайн-услугами.