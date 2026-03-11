Укр
Как мошенники зарабатывают на услугах для водителей

Официальные государственные сайты имеют домен gov.ua. Именно это главный признак, по которому можно отличить их от мошенников.
Как мошенники зарабатывают на сайтах для водителей

В цифровую эпоху все больше государственных услуг доступны онлайн. Проверка информации об автомобиле, запись в сервисный центр или оформление документов могут занимать всего несколько минут.

В то же время этим удобством могут пользуются и мошенники, которые создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы государственных органов. Именно поэтому Главный сервисный центр МВД напоминает гражданам: пользоваться стоит только проверенными официальными ресурсами.

Почему важен домен gov.ua

Одним из главных признаков официального государственного сайта в Украине является домен gov.ua. Его могут использовать исключительно государственные органы и учреждения, а сам домен проходит процедуру проверки во время регистрации.

Если сайт предлагает государственные услуги, но имеет другой адрес или содержит подозрительные символы или дополнительные слова в домене, это может свидетельствовать о подделке.

Как работают мошеннические сайты

Злоумышленники часто создают страницы, которые почти полностью копируют вид официальных государственных ресурсов. Они могут использовать:

  • логотипы государственных органов
  • фотографии с официальных сайтов
  • тексты новостей или объявлений

На таких сайтах пользователям могут предлагать:

  • "быструю регистрацию" автомобиля
  • "проверку авто онлайн"
  • "оформление документов без посещения сервисного центра"

Чтобы воспользоваться услугой, человеку предлагают заполнить форму с персональными данными или осуществить онлайн-оплату. В результате эти данные или средства попадают к мошенникам.

Еще один распространенный способ обмана - рассылка ссылок на поддельные сайты через мессенджеры или социальные сети. В сообщениях могут писать, что это "новый официальный сайт" или "специальный сервис без очередей".

На что обращать внимание

Чтобы избежать мошеннических схем, стоит придерживаться нескольких простых правил:

  • проверять адрес сайта в браузере - официальные государственные ресурсы имеют домен gov.ua
  • не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений в соцсетях или мессенджерах
  • самостоятельно вводить адрес нужного сайта в браузере

Также стоит помнить, что скриншоты, PDF-файлы или сообщения из мессенджеров не является подтверждением достоверности информации. Самым надежным источником остаются официальные сайты государственных учреждений.

Куда сообщать о подозрительных ресурсах

Если вы обнаружили сайт или сообщение, имитирующее государственный сервис, стоит сообщить об этом Киберполиции Украины. Соблюдение базовых правил проверки источников информации поможет избежать мошеннических схем и безопасно пользоваться государственными онлайн-услугами.

