Як шахраї заробляють на послугах для водіїв

У цифрову епоху дедалі більше державних послуг доступні онлайн. Перевірка інформації про автомобіль, запис до сервісного центру або оформлення документів можуть займати лише кілька хвилин.

Водночас цією зручністю можуть користуються і шахраї, які створюють підроблені сайти, що імітують офіційні ресурси державних органів. Саме тому Головний сервісний центр МВС нагадує громадянам: користуватися варто лише перевіреними офіційними ресурсами.

Чому важливий домен gov.ua

Однією з головних ознак офіційного державного сайту в Україні є домен gov.ua. Його можуть використовувати виключно державні органи та установи, а сам домен проходить процедуру перевірки під час реєстрації.

Якщо сайт пропонує державні послуги, але має іншу адресу або містить підозрілі символи чи додаткові слова в домені, це може свідчити про підробку.

Як працюють шахрайські сайти

Зловмисники часто створюють сторінки, які майже повністю копіюють вигляд офіційних державних ресурсів. Вони можуть використовувати:

логотипи державних органів

фотографії з офіційних сайтів

тексти новин або оголошень

На таких сайтах користувачам можуть пропонувати:

«швидку реєстрацію» автомобіля

«перевірку авто онлайн»

«оформлення документів без відвідування сервісного центру»

Щоб скористатися послугою, людині пропонують заповнити форму з персональними даними або здійснити онлайн-оплату. У результаті ці дані або кошти потрапляють до шахраїв.

Ще один поширений спосіб обману — розсилання посилань на підроблені сайти через месенджери або соціальні мережі. У повідомленнях можуть писати, що це «новий офіційний сайт» або «спеціальний сервіс без черг».

На що звертати увагу

Щоб уникнути шахрайських схем, варто дотримуватися кількох простих правил:

перевіряти адресу сайту в браузері — офіційні державні ресурси мають домен gov.ua

не переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень у соцмережах або месенджерах

самостійно вводити адресу потрібного сайту у браузері

Також варто пам’ятати, що скріншоти, PDF-файли або повідомлення з месенджерів не є підтвердженням достовірності інформації. Найнадійнішим джерелом залишаються офіційні сайти державних установ.

Куди повідомляти про підозрілі ресурси

Якщо ви виявили сайт або повідомлення, що імітує державний сервіс, варто повідомити про це Кіберполіція України. Дотримання базових правил перевірки джерел інформації допоможе уникнути шахрайських схем і безпечно користуватися державними онлайн-послугами.