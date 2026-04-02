Как не наткнуться на поддельный сайт сервисного центра МВД

Мошенники
В последнее время активизировались мошеннические схемы, связанные с поддельными онлайн-сервисами. Об этом предупреждают главный сервисный центр МВД и департамент киберполиции.
Злоумышленники создают сайты, которые почти полностью копируют официальные ресурсы, чтобы получить доступ к деньгам и персональным данным пользователей.
Как работает схема
Мошенники используют классический фишинг, но адаптированный под государственные сервисы:
- копируют дизайн и символику МВД
- создают фейковые страницы "услуг"
- размещают рекламу в соцсетях и мессенджерах
В результате пользователь может даже не заметить, что находится на поддельном сайте.
Самые распространенные "услуги"
Злоумышленники чаще всего предлагают:
- оформление водительского удостоверения без экзаменов
- быстрое получение документов онлайн
- запись в сервисный центр без очередей
- проверку статуса документов
Все эти предложения объединяет одно, они не контролируются государственными структурами.
Чем это грозит
Сценарии могут быть разными:
- после предоплаты мошенники исчезают
- пользователь получает поддельный документ
- злоумышленники получают данные банковской карты
Такие "удостоверения" не отображаются в официальных системах и могут привести к юридическим проблемам.
Как распознать фейк
Специалисты советуют обращать внимание на несколько признаков:
- адрес сайта не имеет домена gov.ua
- ошибки в названии или дизайне
- ограниченный или некорректный функционал
- предложения "без экзаменов" или "за несколько дней"
Любые упрощенные схемы получения документов являются сигналом опасности.
Как действовать безопасно
Чтобы избежать мошенничества, стоит придерживаться базовых правил:
- пользоваться только официальными сервисами
- не передавать персональные и банковские данные сторонним ресурсам
- игнорировать сомнительные предложения в мессенджерах
- проверять информацию через государственные платформы
В случае обнаружения подозрительных сайтов можно сообщить в киберполицию.
Системная проблема
Популярность таких схем объясняется просто:
- высокий спрос на быстрые услуги
- чрезмерная сложность официальных процедур
- низкий уровень цифровой осведомленности части пользователей
Этим и пользуются мошенники, маскируя аферы под государственные сервисы.
Вывод
Фишинг в сфере государственных услуг становится все сложнее:
- сайты выглядят убедительно
- схемы адаптируются под актуальные сервисы
- риски для пользователей растут
Для украинцев это означает одно, любая попытка "упростить" получение официальных документов почти всегда заканчивается потерей денег или данных.