Как не наткнуться на поддельный сайт сервисного центра МВД

В последнее время активизировались мошеннические схемы, связанные с поддельными онлайн-сервисами. Об этом предупреждают главный сервисный центр МВД и департамент киберполиции.

Злоумышленники создают сайты, которые почти полностью копируют официальные ресурсы, чтобы получить доступ к деньгам и персональным данным пользователей.

Как работает схема

Мошенники используют классический фишинг, но адаптированный под государственные сервисы:

копируют дизайн и символику МВД

создают фейковые страницы "услуг"

размещают рекламу в соцсетях и мессенджерах

В результате пользователь может даже не заметить, что находится на поддельном сайте.

Самые распространенные "услуги"

Злоумышленники чаще всего предлагают:

оформление водительского удостоверения без экзаменов

быстрое получение документов онлайн

запись в сервисный центр без очередей

проверку статуса документов

Все эти предложения объединяет одно, они не контролируются государственными структурами.

Чем это грозит

Сценарии могут быть разными:

после предоплаты мошенники исчезают

пользователь получает поддельный документ

злоумышленники получают данные банковской карты

Такие "удостоверения" не отображаются в официальных системах и могут привести к юридическим проблемам.

Как распознать фейк

Специалисты советуют обращать внимание на несколько признаков:

адрес сайта не имеет домена gov.ua

ошибки в названии или дизайне

ограниченный или некорректный функционал

предложения "без экзаменов" или "за несколько дней"

Любые упрощенные схемы получения документов являются сигналом опасности.

Как действовать безопасно

Чтобы избежать мошенничества, стоит придерживаться базовых правил:

пользоваться только официальными сервисами

не передавать персональные и банковские данные сторонним ресурсам

игнорировать сомнительные предложения в мессенджерах

проверять информацию через государственные платформы

В случае обнаружения подозрительных сайтов можно сообщить в киберполицию.

Системная проблема

Популярность таких схем объясняется просто:

высокий спрос на быстрые услуги

чрезмерная сложность официальных процедур

низкий уровень цифровой осведомленности части пользователей

Этим и пользуются мошенники, маскируя аферы под государственные сервисы.

Вывод

Фишинг в сфере государственных услуг становится все сложнее:

сайты выглядят убедительно

схемы адаптируются под актуальные сервисы

риски для пользователей растут

Для украинцев это означает одно, любая попытка "упростить" получение официальных документов почти всегда заканчивается потерей денег или данных.