Укр
Ру

Как не наткнуться на поддельный сайт сервисного центра МВД

ФОТО: freepik.com|

Мошенники

Евгений Гудущан
2 апреля, 19:10
logo0
logo0 мин

В последнее время активизировались мошеннические схемы, связанные с поддельными онлайн-сервисами. Об этом предупреждают главный сервисный центр МВД и департамент киберполиции.

Читайте также: Как получить водительское удостоверение законно и не стать жертвой мошенников

Злоумышленники создают сайты, которые почти полностью копируют официальные ресурсы, чтобы получить доступ к деньгам и персональным данным пользователей.

Как работает схема

Мошенники используют классический фишинг, но адаптированный под государственные сервисы:

  • копируют дизайн и символику МВД
  • создают фейковые страницы "услуг"
  • размещают рекламу в соцсетях и мессенджерах

В результате пользователь может даже не заметить, что находится на поддельном сайте.

Самые распространенные "услуги"

Злоумышленники чаще всего предлагают:

  • оформление водительского удостоверения без экзаменов
  • быстрое получение документов онлайн
  • запись в сервисный центр без очередей
  • проверку статуса документов

Все эти предложения объединяет одно, они не контролируются государственными структурами.

Чем это грозит

Сценарии могут быть разными:

  • после предоплаты мошенники исчезают
  • пользователь получает поддельный документ
  • злоумышленники получают данные банковской карты

Такие "удостоверения" не отображаются в официальных системах и могут привести к юридическим проблемам.

Как распознать фейк

Специалисты советуют обращать внимание на несколько признаков:

  • адрес сайта не имеет домена gov.ua
  • ошибки в названии или дизайне
  • ограниченный или некорректный функционал
  • предложения "без экзаменов" или "за несколько дней"

Любые упрощенные схемы получения документов являются сигналом опасности.

Как действовать безопасно

Чтобы избежать мошенничества, стоит придерживаться базовых правил:

  • пользоваться только официальными сервисами
  • не передавать персональные и банковские данные сторонним ресурсам
  • игнорировать сомнительные предложения в мессенджерах
  • проверять информацию через государственные платформы

В случае обнаружения подозрительных сайтов можно сообщить в киберполицию.

Системная проблема

Популярность таких схем объясняется просто:

  • высокий спрос на быстрые услуги
  • чрезмерная сложность официальных процедур
  • низкий уровень цифровой осведомленности части пользователей

Этим и пользуются мошенники, маскируя аферы под государственные сервисы.

Также интересно: Мошенники подняли тариф регистрации сельхозтехники в 40 раз

Вывод

Фишинг в сфере государственных услуг становится все сложнее:

  • сайты выглядят убедительно
  • схемы адаптируются под актуальные сервисы
  • риски для пользователей растут

Для украинцев это означает одно, любая попытка "упростить" получение официальных документов почти всегда заканчивается потерей денег или данных.

#Регистриция автомобиля #Автомобилисту #Водительское удостоверение #Советы