Як не натрапити на підроблений сайт сервісного центру МВС

ФОТО: freepik.com|
Шахраї
Останнім часом активізувалися шахрайські схеми, пов’язані з підробленими онлайн-сервісами. Про це попереджають головний сервісний центр МВС та департамент кіберполіції.
Зловмисники створюють сайти, які майже повністю копіюють офіційні ресурси, щоб отримати доступ до грошей і персональних даних користувачів.
Як працює схема
Шахраї використовують класичний фішинг, але адаптований під державні сервіси:
- копіюють дизайн і символіку МВС
- створюють фейкові сторінки «послуг»
- розміщують рекламу в соцмережах і месенджерах
У результаті користувач може навіть не помітити, що перебуває на підробленому сайті.
Найпоширеніші «послуги»
Зловмисники найчастіше пропонують:
- оформлення посвідчення водія без іспитів
- швидке отримання документів онлайн
- запис у сервісний центр без черг
- перевірку статусу документів
Усі ці пропозиції об’єднує одне, вони не контролюються державними структурами.
Чим це загрожує
Сценарії можуть бути різними:
- після передоплати шахраї зникають
- користувач отримує підроблений документ
- зловмисники отримують дані банківської картки
Такі «посвідчення» не відображаються в офіційних системах і можуть призвести до юридичних проблем.
Як розпізнати фейк
Фахівці радять звертати увагу на кілька ознак:
- адреса сайту не має домену gov.ua
- помилки в назві або дизайні
- обмежений або некоректний функціонал
- пропозиції «без іспитів» або «за кілька днів»
Будь-які спрощені схеми отримання документів є сигналом небезпеки.
Як діяти безпечно
Щоб уникнути шахрайства, варто дотримуватися базових правил:
- користуватися лише офіційними сервісами
- не передавати персональні та банківські дані стороннім ресурсам
- ігнорувати сумнівні пропозиції у месенджерах
- перевіряти інформацію через державні платформи
У разі виявлення підозрілих сайтів можна повідомити кіберполіцію.
Системна проблема
Популярність таких схем пояснюється просто:
- високий попит на швидкі послуги
- надмірна складність офіційних процедур
- низький рівень цифрової обізнаності частини користувачів
Цим і користуються шахраї, маскуючи афери під державні сервіси.
Висновок
Фішинг у сфері державних послуг стає дедалі складнішим:
- сайти виглядають переконливо
- схеми адаптуються під актуальні сервіси
- ризики для користувачів зростають
Для українців це означає одне, будь-яка спроба «спростити» отримання офіційних документів майже завжди закінчується втратою грошей або даних.