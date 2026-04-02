Як не натрапити на підроблений сайт сервісного центру МВС

Останнім часом активізувалися шахрайські схеми, пов’язані з підробленими онлайн-сервісами. Про це попереджають головний сервісний центр МВС та департамент кіберполіції.

Зловмисники створюють сайти, які майже повністю копіюють офіційні ресурси, щоб отримати доступ до грошей і персональних даних користувачів.

Як працює схема

Шахраї використовують класичний фішинг, але адаптований під державні сервіси:

копіюють дизайн і символіку МВС

створюють фейкові сторінки «послуг»

розміщують рекламу в соцмережах і месенджерах

У результаті користувач може навіть не помітити, що перебуває на підробленому сайті.

Найпоширеніші «послуги»

Зловмисники найчастіше пропонують:

оформлення посвідчення водія без іспитів

швидке отримання документів онлайн

запис у сервісний центр без черг

перевірку статусу документів

Усі ці пропозиції об’єднує одне, вони не контролюються державними структурами.

Чим це загрожує

Сценарії можуть бути різними:

після передоплати шахраї зникають

користувач отримує підроблений документ

зловмисники отримують дані банківської картки

Такі «посвідчення» не відображаються в офіційних системах і можуть призвести до юридичних проблем.

Як розпізнати фейк

Фахівці радять звертати увагу на кілька ознак:

адреса сайту не має домену gov.ua

помилки в назві або дизайні

обмежений або некоректний функціонал

пропозиції «без іспитів» або «за кілька днів»

Будь-які спрощені схеми отримання документів є сигналом небезпеки.

Як діяти безпечно

Щоб уникнути шахрайства, варто дотримуватися базових правил:

користуватися лише офіційними сервісами

не передавати персональні та банківські дані стороннім ресурсам

ігнорувати сумнівні пропозиції у месенджерах

перевіряти інформацію через державні платформи

У разі виявлення підозрілих сайтів можна повідомити кіберполіцію.

Системна проблема

Популярність таких схем пояснюється просто:

високий попит на швидкі послуги

надмірна складність офіційних процедур

низький рівень цифрової обізнаності частини користувачів

Цим і користуються шахраї, маскуючи афери під державні сервіси.

Висновок

Фішинг у сфері державних послуг стає дедалі складнішим:

сайти виглядають переконливо

схеми адаптуються під актуальні сервіси

ризики для користувачів зростають

Для українців це означає одне, будь-яка спроба «спростити» отримання офіційних документів майже завжди закінчується втратою грошей або даних.