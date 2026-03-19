Як отримати посвідчення водія законно та не стати жертвою шахраїв

ФОТО: freepik.com|
Як отримати посвідчення водія
Отримання посвідчення водія відбувається за визначеною процедурою, затвердженою українським законодавством. Водночас через надмірну складність складання водійських іспитів активізувалися не лише корупційні схеми, а і шахраї, які пропонують «спрощені» або «гарантовані» способи отримання документа.
Офіційно у Головному сервісному центрі МВС запевняють: отримання водійського посвідчення не є складним процесом, якщо діяти відповідно до встановлених правил. Водночас офіційна статистика свідчить, що водійські іспити з першої спроби складає лише 20% кандидатів. Саме ця ситуація є драйвером корупції та шахрайських схем у сервісних центрах МВС.
Як працюють шахраї
Найчастіше зловмисники шукають потенційних клієнтів у соціальних мережах та месенджерах. Для привернення уваги вони використовують:
- обіцянки швидкого отримання посвідчення
- фейкові відгуки «клієнтів»
- фото та символіку, схожі на офіційні ресурси
- пропозиції оформлення документів без навчання та іспитів
Такі пропозиції часто супроводжуються вимогою передати персональні дані або здійснити оплату наперед.
Як розпізнати шахрайство
Правоохоронці виділяють кілька ключових ознак, які мають насторожити:
- пропозиція отримати посвідчення без навчання в автошколі
- гарантії внесення даних до державних реєстрів за гроші
- спілкування виключно через месенджери
- вимога надати копії паспорта чи інших документів
Також шахраї можуть навмисно залякувати, переконуючи, що самостійно скласти іспити неможливо.
Як отримати посвідчення законно
Відповідно до чинного законодавства, процедура отримання водійського посвідчення включає кілька обов’язкових етапів:
- проходження медичного огляду
- складання теоретичного іспиту
- навчання в акредитованій автошколі
- складання практичного іспиту
Після успішного завершення всіх етапів посвідчення водія видається особисто в сервісному центрі МВС. Дані про документ вносяться до єдиного державного реєстру.
Чим ризикують громадяни
Спроба скористатися «послугами» шахраїв може призвести до наступних наслідків:
- втрата грошей
- викрадення персональних даних
- отримання підробленого документа
У МВС підкреслюють, що доступ до державних реєстрів мають лише уповноважені адміністратори, тому будь-які обіцянки «вести дані» іншими особами є неправдивими.