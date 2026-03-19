Как получить водительское удостоверение законно и не стать жертвой мошенников

Получение водительского удостоверения происходит по определенной процедуре, утвержденной украинским законодательством. В то же время из-за чрезмерной сложности сдачи водительских экзаменов активизировались не только коррупционные схемы, а и мошенники, которые предлагают "упрощенные" или "гарантированные" способы получения документа.

Официально в Главном сервисном центре МВД уверяют: получение водительского удостоверения не является сложным процессом, если действовать в соответствии с установленными правилами. В то же время официальная статистика свидетельствует, что водительские экзамены с первой попытки сдает только 20% кандидатов. Именно эта ситуация является драйвером коррупции и мошеннических схем в сервисных центрах МВД.

Как работают мошенники

Чаще всего злоумышленники ищут потенциальных клиентов в социальных сетях и мессенджерах. Для привлечения внимания они используют:

обещания быстрого получения удостоверения

фейковые отзывы "клиентов"

фото и символику, похожие на официальные ресурсы

предложения оформления документов без обучения и экзаменов

Такие предложения часто сопровождаются требованием передать персональные данные или осуществить оплату заранее.

Как распознать мошенничество

Правоохранители выделяют несколько ключевых признаков, которые должны насторожить:

предложение получить удостоверение без обучения в автошколе

гарантии внесения данных в государственные реестры за деньги

общение исключительно через мессенджеры

требование предоставить копии паспорта или других документов

Также мошенники могут намеренно запугивать, убеждая, что самостоятельно сдать экзамены невозможно.

Как получить удостоверение законно

В соответствии с действующим законодательством, процедура получения водительского удостоверения включает несколько обязательных этапов:

прохождение медицинского осмотра

сдача теоретического экзамена

обучение в аккредитованной автошколе

сдача практического экзамена

После успешного завершения всех этапов водительское удостоверение выдается лично в сервисном центре МВД. Данные о документе вносятся в единый государственный реестр.

Чем рискуют граждане

Попытка воспользоваться "услугами" мошенников может привести к следующим последствиям:

потеря денег

похищение персональных данных

получение поддельного документа

В МВД подчеркивают, что доступ к государственным реестрам имеют только уполномоченные администраторы, поэтому любые обещания "вести данные" другими лицами являются ложными.