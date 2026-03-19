Как получить водительское удостоверение законно и не стать жертвой мошенников

Как получить водительское удостоверение
Получение водительского удостоверения происходит по определенной процедуре, утвержденной украинским законодательством. В то же время из-за чрезмерной сложности сдачи водительских экзаменов активизировались не только коррупционные схемы, а и мошенники, которые предлагают "упрощенные" или "гарантированные" способы получения документа.
Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены
Официально в Главном сервисном центре МВД уверяют: получение водительского удостоверения не является сложным процессом, если действовать в соответствии с установленными правилами. В то же время официальная статистика свидетельствует, что водительские экзамены с первой попытки сдает только 20% кандидатов. Именно эта ситуация является драйвером коррупции и мошеннических схем в сервисных центрах МВД.
Как работают мошенники
Чаще всего злоумышленники ищут потенциальных клиентов в социальных сетях и мессенджерах. Для привлечения внимания они используют:
- обещания быстрого получения удостоверения
- фейковые отзывы "клиентов"
- фото и символику, похожие на официальные ресурсы
- предложения оформления документов без обучения и экзаменов
Такие предложения часто сопровождаются требованием передать персональные данные или осуществить оплату заранее.
Как распознать мошенничество
Правоохранители выделяют несколько ключевых признаков, которые должны насторожить:
- предложение получить удостоверение без обучения в автошколе
- гарантии внесения данных в государственные реестры за деньги
- общение исключительно через мессенджеры
- требование предоставить копии паспорта или других документов
Также мошенники могут намеренно запугивать, убеждая, что самостоятельно сдать экзамены невозможно.
Как получить удостоверение законно
Читайте также: Экзамен на водительские права можно будет сдать онлайн
В соответствии с действующим законодательством, процедура получения водительского удостоверения включает несколько обязательных этапов:
- прохождение медицинского осмотра
- сдача теоретического экзамена
- обучение в аккредитованной автошколе
- сдача практического экзамена
После успешного завершения всех этапов водительское удостоверение выдается лично в сервисном центре МВД. Данные о документе вносятся в единый государственный реестр.
Чем рискуют граждане
Попытка воспользоваться "услугами" мошенников может привести к следующим последствиям:
- потеря денег
- похищение персональных данных
- получение поддельного документа
В МВД подчеркивают, что доступ к государственным реестрам имеют только уполномоченные администраторы, поэтому любые обещания "вести данные" другими лицами являются ложными.