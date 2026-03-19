Укр
Ру

Как получить водительское удостоверение законно и не стать жертвой мошенников

Коррупционные и мошеннические схемы по получению водительских удостоверений становятся все популярнее. Основная причина их развития – чрезмерная сложность официальной процедуры.
ФОТО: freepik.com|

Евгений Гудущан
19 марта, 10:40
logo0
logo0 мин

Получение водительского удостоверения происходит по определенной процедуре, утвержденной украинским законодательством. В то же время из-за чрезмерной сложности сдачи водительских экзаменов активизировались не только коррупционные схемы, а и мошенники, которые предлагают "упрощенные" или "гарантированные" способы получения документа.

Официально в Главном сервисном центре МВД уверяют: получение водительского удостоверения не является сложным процессом, если действовать в соответствии с установленными правилами. В то же время официальная статистика свидетельствует, что водительские экзамены с первой попытки сдает только 20% кандидатов. Именно эта ситуация является драйвером коррупции и мошеннических схем в сервисных центрах МВД.

Как работают мошенники

Чаще всего злоумышленники ищут потенциальных клиентов в социальных сетях и мессенджерах. Для привлечения внимания они используют:

  • обещания быстрого получения удостоверения
  • фейковые отзывы "клиентов"
  • фото и символику, похожие на официальные ресурсы
  • предложения оформления документов без обучения и экзаменов

Такие предложения часто сопровождаются требованием передать персональные данные или осуществить оплату заранее.

Как распознать мошенничество

Правоохранители выделяют несколько ключевых признаков, которые должны насторожить:

  • предложение получить удостоверение без обучения в автошколе
  • гарантии внесения данных в государственные реестры за деньги
  • общение исключительно через мессенджеры
  • требование предоставить копии паспорта или других документов

Также мошенники могут намеренно запугивать, убеждая, что самостоятельно сдать экзамены невозможно.

Как получить удостоверение законно

В соответствии с действующим законодательством, процедура получения водительского удостоверения включает несколько обязательных этапов:

  • прохождение медицинского осмотра
  • сдача теоретического экзамена
  • обучение в аккредитованной автошколе
  • сдача практического экзамена

После успешного завершения всех этапов водительское удостоверение выдается лично в сервисном центре МВД. Данные о документе вносятся в единый государственный реестр.

Чем рискуют граждане

Попытка воспользоваться "услугами" мошенников может привести к следующим последствиям:

  • потеря денег
  • похищение персональных данных
  • получение поддельного документа

В МВД подчеркивают, что доступ к государственным реестрам имеют только уполномоченные администраторы, поэтому любые обещания "вести данные" другими лицами являются ложными.

#Главные новости #Водительское удостоверение #Автомобилисту #Советы