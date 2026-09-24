Как обменять водительское удостоверение после смены фамилии

Украинским водителям, сменившим фамилию, имя или отчество, не обязательно лично обращаться к сервисного центра МВД для актуализации данных в водительском удостоверении. Обмен документа можно оформить онлайн через кабинет водителя.

В Главном сервисном центре МВД совместно с ГП“ ИНФОТЕХ” опубликовали пошаговую инструкцию - от подачи заявки до получения нового удостоверения.

Как обменять удостоверения онлайн

Для начала необходимо авторизироваться в Кабинете водителя и перейти в раздел электронных услуг. Далее следует выбрать“ Восстановление и обмен водительского удостоверения” и нажать“ Заказать” .

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После этого нужно пройти несколько этапов.

Указать причину обмена.

В списке причин нужно выбрать“ Изменение личных данных” . Также следует проверить контактный номер телефона и электронную почту.

Проверить информацию об удостоверении.

Система покажет данные, содержащиеся в государственном реестре. Если они не отвечают актуальным или содержат ошибки, продолжать онлайн-обмен не требуется. В таком случае придется обратиться в территориальный сервисный центр МВД с документами, подтверждающими правильные персональные данные.

Добавить подпись.

Подпись нужно поставить с помощью курсора в поле на экране. Именно эта подпись будет использована на пластиковом водительском удостоверении.

Скачать подтверждающие документы.

Необходимо добавить сканкопии:

документа, удостоверяющего личность;

документа, подтверждающего изменение персональных данных – например, свидетельства о браке или документа об изменении имени.

Затем необходимо подтвердить правильность внесенных данных и соответствие копий оригиналам.

Выбрать способ получения удостоверения.

Готовый документ можно получить в выбранном сервисном центре МВД или заказать почтовую доставку.

При выборе доставки необходимо указать необходимые почтовые данные и согласиться с условиями публичной оферты.

Стоимость услуги по организации доставки по почте составляет 294 грн. После получения отправки его нужно убрать в течение пяти суток. Если этого не сделать, удостоверение будет возвращено в сервисный центр МВД, после чего получить его можно будет только лично.

Проверьте заявку.

Перед завершением оформления система покажет сложившееся заявление. Все данные нужно внимательно проверить, поскольку именно на их основании будет производиться новое удостоверение.

Подписать заявление электронной подписью.

Для подтверждения заявки необходима электронная подпись. В частности, можно использовать приложение Действие: система сформирует QR-код, который нужно отсканировать в приложении и выполнить предложенные действия.

Оплатить услугу.

После подписания заявления система перенаправит пользователя на страницу платежной системы. После оплаты рекомендуется сохранить квитанцию.

Следить за статусом заявки.

После успешной оплаты заявка поступает в сервисного центра МВД на проработку. Ее статус можно проверять в Кабинете водителя в разделе“ Мои услуги” .

Таким образом, в случае смены фамилии, имени или отчества водитель может оформить обмен удостоверения онлайн – без личного визита в сервисный центр МВД, если данные в государственном реестре актуальны и соответствуют поданным документам.