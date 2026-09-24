Як обміняти водійське посвідчення після зміни прізвища

Українським водіям, які змінили прізвище, ім’я або по батькові, не обов’язково особисто звертатися до сервісного центру МВС для актуалізації даних у посвідченні водія. Обмін документа можна оформити онлайн через Кабінет водія.

У Головному сервісному центрі МВС спільно з ДП “ІНФОТЕХ” опублікували покрокову інструкцію — від подання заявки до отримання нового посвідчення.

Як обміняти посвідчення онлайн

Для початку потрібно авторизуватися в Кабінеті водія та перейти до розділу електронних послуг. Далі слід обрати “Відновлення та обмін посвідчення водія” і натиснути “Замовити”.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Після цього необхідно пройти кілька етапів.

Вказати причину обміну.

У переліку причин потрібно вибрати “Зміна особистих даних”. Також варто перевірити контактний номер телефону та електронну пошту.

Перевірити інформацію про посвідчення.

Система покаже дані, які містяться в державному реєстрі. Якщо вони не відповідають актуальним або містять помилки, продовжувати онлайн-обмін не потрібно. У такому випадку доведеться звернутися до територіального сервісного центру МВС із документами, що підтверджують правильні персональні дані.

Додати підпис.

Підпис потрібно поставити за допомогою курсору у відповідному полі на екрані. Саме цей підпис буде використано на пластиковому водійському посвідченні.

Завантажити підтверджувальні документи.

Потрібно додати сканкопії:

документа, що посвідчує особу;

документа, який підтверджує зміну персональних даних — наприклад, свідоцтва про шлюб або документа про зміну імені.

Після цього необхідно підтвердити правильність внесених даних та відповідність копій оригіналам.

Обрати спосіб отримання посвідчення.

Готовий документ можна отримати у вибраному сервісному центрі МВС або замовити поштову доставку.

При виборі доставки потрібно вказати необхідні поштові дані та погодитися з умовами публічної оферти.

Вартість послуги з організації доставки поштою становить 294 грн. Після отримання відправлення його потрібно забрати протягом п’яти діб. Якщо цього не зробити, посвідчення повернуть до сервісного центру МВС, після чого отримати його можна буде лише особисто.

Перевірити заявку.

Перед завершенням оформлення система покаже сформовану заяву. Усі дані потрібно уважно перевірити, оскільки саме на їхній підставі виготовлятиметься нове посвідчення.

Підписати заяву електронним підписом.

Для підтвердження заявки необхідний електронний підпис. Зокрема, можна скористатися застосунком Дія: система сформує QR-код, який потрібно відсканувати в застосунку та виконати запропоновані дії.

Оплатити послугу.

Після підписання заяви система перенаправить користувача на сторінку платіжної системи. Після оплати рекомендується зберегти квитанцію.

Стежити за статусом заявки.

Після успішної оплати заявка надходить до сервісного центру МВС на опрацювання. Її статус можна перевіряти в Кабінеті водія у розділі “Мої послуги”.

Таким чином, у разі зміни прізвища, імені чи по батькові водій може оформити обмін посвідчення онлайн — без особистого візиту до сервісного центру МВС, якщо дані в державному реєстрі актуальні та відповідають поданим документам.