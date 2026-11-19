Как сообщает Главный сервисный центр МВД, подать заявление на получение соответствующего заключения можно двумя способами. Водители имеют возможность приехать лично в киевский офис на улице Лукьяновской, 62, или отправить пакет бумаг почтовым отправлением. Цифровизация этого вопроса не предусмотрена.

Официальный прайс за услугу выглядит максимально адекватно и составляет 133 гривны 40 копеек. В эту сумму уже заложена стоимость самой бланковой продукции, которая обойдется автомобилисту в 35 гривен 40 копеек.



Согласование переоборудования авто: вывод предоставляется до 10 рабочих дней / Источник: hsc.gov.ua

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Какие бумаги придется собрать

Базовый набор для физических лиц включает письменное заявление с описанием грядущих изменений, оригинал квитанции об оплате и паспорте гражданина. Если интересы владельца представляет другой человек, придется захватить нотариально заверенную доверенность с четко прописанными полномочиями.

Для бизнеса бюрократии немного больше. Представителю компании дополнительно понадобится доверенность по форме М-2 или на фирменном бланке, а руководителю предприятия– печать и заверенное извлечение из реестра юридических лиц.

Новые транспортные средства, еще не зарегистрированные в Украине, не подлежат переоборудованию,– представители ведомства. То есть, модернизировать можно только ту машину, которая уже имеет номера и стоит на учете.

Что еще стоит знать водителям

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, при оформлении доверенности на третьих лиц следует быть крайне внимательным. В тексте документа должно быть четко прописано право на конкретное регистрационное действие, иначе в сервисном центре такую бумагу просто не примут.

Также ранее мы писали, что чаще всего водителям отказывают в обслуживании по банальной невнимательности. Процедура может сорваться из-за просроченных паспортов, расхождения в персональных данных после женитьбы или наличие неоформленного газового оборудования.