Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, подати заяву на отримання відповідного висновку можна двома шляхами. Водії мають змогу приїхати особисто до київського офісу на вулиці Лук’янівській, 62, або ж надіслати пакет паперів поштовим відправленням. Цифровізації цього питання не передбачено.

Офіційний прайс за послугу наразі виглядає максимально адекватно і становить 133 гривні 40 копійок. У цю суму вже закладено вартість самої бланкової продукції, яка обійдеться автомобілісту в 35 гривень 40 копійок.



Погодження переобладнання авто: висновок надається до 10 робочих днів / Джерело: hsc.gov.ua

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Які папери доведеться зібрати

Базовий набір для фізичних осіб включає письмову заяву з описом майбутніх змін, оригінал квитанції про оплату та паспорт громадянина. Якщо ж інтереси власника представляє інша людина, доведеться захопити нотаріально завірену довіреність із чітко прописаними повноваженнями.

Для бізнесу бюрократії трохи більше. Представнику компанії додатково знадобиться довіреність за формою М-2 або на фірмовому бланку, а керівнику підприємства – печатка та завірений витяг з реєстру юридичних осіб.

Нові транспортні засоби, ще не зареєстровані в Україні, не підлягають переобладнанню, – представники відомства. Тобто модернізувати можна лише ту машину, яка вже має номери та стоїть на обліку.

Що ще варто знати водіям

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, під час оформлення довіреності на третіх осіб варто бути вкрай уважним. У тексті документа має бути чітко прописане право на конкретну реєстраційну дію, інакше в сервісному центрі такий папір просто не приймуть.

Також раніше ми писали, що найчастіше водіям відмовляють в обслуговуванні через банальну неуважність. Процедура може зірватися через прострочені паспорти, розбіжності в персональних даних після одруження або наявність неоформленого газового обладнання.