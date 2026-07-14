Как определить официальную рыночную стоимость автомобиля

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что перед продажей автомобиля владельцы могут обратиться в учреждения Экспертной службы МВД для определения его рыночной стоимости. Такая процедура позволяет избежать ошибок при оформлении документов и правильно провести перерегистрацию транспортного средства.

Зачем определять рыночную стоимость

В МВД поясняют, что в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины цена автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, не может быть ниже его официальной рыночной стоимости.

Именно поэтому экспертная оценка помогает документально подтвердить цену транспортного средства и правильно рассчитать необходимые платежи при заключении сделки.

Как проводится оценка автомобиля

Специалисты Экспертной службы МВД определяют рыночную стоимость автомобиля с учетом его индивидуальных характеристик.

При оценке учитываются:

год выпуска и срок эксплуатации автомобиля;

технические характеристики и комплектация;

пробег и техническое состояние;

наличие повреждений, следов коррозии или проведенных ремонтов.

По завершении экспертизы владелец получает официальное заключение о рыночной стоимости транспортного средства, которое можно использовать при оформлении договора купли-продажи.

Как перерегистрировать автомобиль

После определения рыночной стоимости автомобиль можно перерегистрировать на нового владельца в любом территориальном сервисном центре МВД.

В соответствии с постановлением КМУ № 1388 договор купли-продажи также оформляется непосредственно в сервисном центре МВД, независимо от места регистрации продавца или покупателя.

В МВД рекомендуют заранее ознакомиться со всеми этапами процедуры, чтобы продажа автомобиля прошла быстро и без лишних хлопот.