Как определить официальную рыночную стоимость автомобиля

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что перед продажей автомобиля владельцы могут обратиться в учреждения Экспертной службы МВД для определения его рыночной стоимости. Такая процедура позволяет избежать ошибок при оформлении документов и правильно провести перерегистрацию транспортного средства.
Зачем определять рыночную стоимость
В МВД поясняют, что в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины цена автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, не может быть ниже его официальной рыночной стоимости.
Именно поэтому экспертная оценка помогает документально подтвердить цену транспортного средства и правильно рассчитать необходимые платежи при заключении сделки.
Как проводится оценка автомобиля
Специалисты Экспертной службы МВД определяют рыночную стоимость автомобиля с учетом его индивидуальных характеристик.
При оценке учитываются:
- год выпуска и срок эксплуатации автомобиля;
- технические характеристики и комплектация;
- пробег и техническое состояние;
- наличие повреждений, следов коррозии или проведенных ремонтов.
По завершении экспертизы владелец получает официальное заключение о рыночной стоимости транспортного средства, которое можно использовать при оформлении договора купли-продажи.
Как перерегистрировать автомобиль
После определения рыночной стоимости автомобиль можно перерегистрировать на нового владельца в любом территориальном сервисном центре МВД.
В соответствии с постановлением КМУ № 1388 договор купли-продажи также оформляется непосредственно в сервисном центре МВД, независимо от места регистрации продавца или покупателя.
В МВД рекомендуют заранее ознакомиться со всеми этапами процедуры, чтобы продажа автомобиля прошла быстро и без лишних хлопот.