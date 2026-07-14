Як визначити офіційну ринкову вартість автомобіля

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що перед продажем автомобіля власники можуть звернутися до установ Експертної служби МВС для визначення його ринкової вартості. Така процедура дозволяє уникнути помилок під час оформлення документів та правильно провести перереєстрацію транспортного засобу.

Навіщо визначати ринкову вартість

У МВС пояснюють, що відповідно до вимог Податкового кодексу України ціна автомобіля, зазначена в договорі купівлі-продажу, не може бути нижчою за його офіційну ринкову вартість.

Саме тому експертна оцінка допомагає документально підтвердити ціну транспортного засобу та правильно розрахувати необхідні платежі під час укладання угоди.

Як проводять оцінку автомобіля

Фахівці Експертної служби МВС визначають ринкову вартість автомобіля з урахуванням його індивідуальних характеристик.

Під час оцінювання враховуються:

рік випуску та строк експлуатації автомобіля;

технічні характеристики і комплектація;

пробіг та технічний стан;

наявність пошкоджень, слідів корозії або проведених ремонтів.

Після завершення дослідження власник отримує офіційний висновок про ринкову вартість транспортного засобу, який можна використовувати під час оформлення договору купівлі-продажу.

Як перереєструвати автомобіль

Після визначення ринкової вартості автомобіль можна перереєструвати на нового власника у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС.

Відповідно до постанови КМУ №1388, договір купівлі-продажу також оформлюється безпосередньо в сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації продавця чи покупця.

У МВС радять заздалегідь ознайомитися з усіма етапами процедури, щоб продаж автомобіля пройшов швидко та без зайвих клопотів.