Как получить хорошее фото в водительском удостоверении

У Главном сервисном центре МВД отмечают: фото делается непосредственно во время оформления документа. Использование собственных фотографий не предусмотрено, а все замечания администратора базируются на требованиях украинского законодательства и правил.

Основные требования к фото

Согласно Приказ МВД № 875, фотография должна соответствовать следующим критериям:

Лицо четко видно, без посторонних предметов

Отсутствуют тени, блики, эффект “красных глаз”

Равномерное освещение и светлый однородный фон

Нейтральное выражение лица, рот закрыт

Взгляд направлен прямо в камеру

Голова расположена ровно (допустимое отклонение до ±5°)

Лицо занимает приблизительно 70–80% снимка

Волосы не закрывают глаза и черты лица

Запрещены солнцезащитные очки и головные уборы (кроме исключений)

Общие правила оформления удостоверения также определяет постановление КМУ № 340.

Как подготовиться к фотографированию

Чтобы фото выглядело качественно и естественно, стоит придерживаться простых рекомендаций:

Выбирайте сдержанную однотонную одежду без ярких принтов

Придерживайтесь естественного вида (минимальный макияж)

Позаботьтесь об опрятной прическе без перекрытия лица

Избегайте аксессуаров (наушники, гарнитуры и т.д.)

Не используйте декоративные линзы, изменяющие цвет глаз

Избегайте временных рисунков или наклеек на лице

Выспитесь перед визитом - это влияет на внешний вид

Сохраняйте спокойное и естественное выражение лица

Фото в водительском удостоверении используется для проверки личности, поэтому оно должно максимально точно соответствовать реальной внешности. Нарушение требований может:

Затруднить идентификацию

Вызвать проблемы во время проверок

Повлиять на качество самого документа

Где делают фото

Оформить водительское удостоверение вместе с фотографированием можно в любом Сервисные центры МВД Украины. Процедура стандартизирована, а администраторы помогают соблюсти все требования. Важно: если результат вас не устраивает, фото можно обновить путем обмена удостоверения.

Вывод

Фото на водительское удостоверение - это баланс между строгими требованиями и вашим внешним видом. Правильная подготовка позволяет получить документ, который будет не только официально корректным, но и комфортным для использования в течение многих лет.