Как получить хорошее фото в водительском удостоверении

Фото в водительском удостоверении
У Главном сервисном центре МВД отмечают: фото делается непосредственно во время оформления документа. Использование собственных фотографий не предусмотрено, а все замечания администратора базируются на требованиях украинского законодательства и правил.
Читайте также: Женщины массово получают права на грузовики
Основные требования к фото
Согласно Приказ МВД № 875, фотография должна соответствовать следующим критериям:
- Лицо четко видно, без посторонних предметов
- Отсутствуют тени, блики, эффект “красных глаз”
- Равномерное освещение и светлый однородный фон
- Нейтральное выражение лица, рот закрыт рот закрыт
- Взгляд направлен прямо в камеру
- Голова расположена ровно (допустимое отклонение до ±5°)
- Лицо занимает приблизительно 70–80% снимка
- Волосы не закрывают глаза и черты лица
- Запрещены солнцезащитные очки и головные уборы (кроме исключений)
Общие правила оформления удостоверения также определяет постановление КМУ № 340.
Как подготовиться к фотографированию
Чтобы фото выглядело качественно и естественно, стоит придерживаться простых рекомендаций:
- Выбирайте сдержанную однотонную одежду без ярких принтов
- Придерживайтесь естественного вида (минимальный макияж)
- Позаботьтесь об опрятной прическе без перекрытия лица
- Избегайте аксессуаров (наушники, гарнитуры и т.д.)
- Не используйте декоративные линзы, изменяющие цвет глаз
- Избегайте временных рисунков или наклеек на лице
- Выспитесь перед визитом - это влияет на внешний вид
- Сохраняйте спокойное и естественное выражение лица
Фото в водительском удостоверении используется для проверки личности, поэтому оно должно максимально точно соответствовать реальной внешности. Нарушение требований может:
- Затруднить идентификацию
- Вызвать проблемы во время проверок
- Повлиять на качество самого документа
Где делают фото
Оформить водительское удостоверение вместе с фотографированием можно в любом Сервисные центры МВД Украины. Процедура стандартизирована, а администраторы помогают соблюсти все требования. Важно: если результат вас не устраивает, фото можно обновить путем обмена удостоверения.
Вывод
Фото на водительское удостоверение - это баланс между строгими требованиями и вашим внешним видом. Правильная подготовка позволяет получить документ, который будет не только официально корректным, но и комфортным для использования в течение многих лет.