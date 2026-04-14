Как получить хорошее фото в водительском удостоверении

Фотография в удостоверении водителя - это не просто формальность, а элемент идентификации, который будет сопровождать водителя годами. Именно поэтому важно не только соответствовать установленным нормам, но и заранее подготовиться к съемке.
Как получить красивое фото в "правах"

Фото в водительском удостоверении

Евгений Гудущан
14 апреля, 21:21
У Главном сервисном центре МВД отмечают: фото делается непосредственно во время оформления документа. Использование собственных фотографий не предусмотрено, а все замечания администратора базируются на требованиях украинского законодательства и правил.

Основные требования к фото

Согласно Приказ МВД № 875, фотография должна соответствовать следующим критериям:

  • Лицо четко видно, без посторонних предметов
  • Отсутствуют тени, блики, эффект “красных глаз”
  • Равномерное освещение и светлый однородный фон
  • Нейтральное выражение лица, рот закрыт рот закрыт
  • Взгляд направлен прямо в камеру
  • Голова расположена ровно (допустимое отклонение до ±5°)
  • Лицо занимает приблизительно 70–80% снимка
  • Волосы не закрывают глаза и черты лица
  • Запрещены солнцезащитные очки и головные уборы (кроме исключений)

Общие правила оформления удостоверения также определяет постановление КМУ № 340.

Как подготовиться к фотографированию

Чтобы фото выглядело качественно и естественно, стоит придерживаться простых рекомендаций:

  • Выбирайте сдержанную однотонную одежду без ярких принтов
  • Придерживайтесь естественного вида (минимальный макияж)
  • Позаботьтесь об опрятной прическе без перекрытия лица
  • Избегайте аксессуаров (наушники, гарнитуры и т.д.)
  • Не используйте декоративные линзы, изменяющие цвет глаз
  • Избегайте временных рисунков или наклеек на лице
  • Выспитесь перед визитом - это влияет на внешний вид
  • Сохраняйте спокойное и естественное выражение лица

Фото в водительском удостоверении используется для проверки личности, поэтому оно должно максимально точно соответствовать реальной внешности. Нарушение требований может:

  • Затруднить идентификацию
  • Вызвать проблемы во время проверок
  • Повлиять на качество самого документа

Где делают фото

Оформить водительское удостоверение вместе с фотографированием можно в любом Сервисные центры МВД Украины. Процедура стандартизирована, а администраторы помогают соблюсти все требования. Важно: если результат вас не устраивает, фото можно обновить путем обмена удостоверения.

Вывод

Фото на водительское удостоверение - это баланс между строгими требованиями и вашим внешним видом. Правильная подготовка позволяет получить документ, который будет не только официально корректным, но и комфортным для использования в течение многих лет.

