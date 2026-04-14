Як отримати гарне фото у посвідченні водія

Фотографія у посвідченні водія — це не просто формальність, а елемент ідентифікації, який супроводжуватиме водія роками. Саме тому важливо не лише відповідати встановленим нормам, а й заздалегідь підготуватися до зйомки.
Євген Гудущан
14 квітня, 21:21
У Головний сервісний центр МВС наголошують: фото робиться безпосередньо під час оформлення документа. Використання власних фотокарток не передбачене, а всі зауваження адміністратора базуються на вимогах українського законодавства та правил.

Читайте також: Жінки масово отримують права на вантажівки

Основні вимоги до фото

Відповідно до Наказ МВС № 875, фотографія повинна відповідати таким критеріям:

  • Обличчя чітко видно, без сторонніх предметів
  • Відсутні тіні, відблиски, ефект “червоних очей”
  • Рівномірне освітлення та світлий однорідний фон
  • Нейтральний вираз обличчя, рот закритий
  • Погляд спрямований прямо в камеру
  • Голова розташована рівно (допустиме відхилення до ±5°)
  • Обличчя займає приблизно 70–80% знімка
  • Волосся не закриває очі та риси обличчя
  • Заборонені сонцезахисні окуляри та головні убори (крім винятків)

Загальні правила оформлення посвідчення також визначає постанова КМУ № 340.

Як підготуватися до фотографування

Щоб фото виглядало якісно та природно, варто дотримуватися простих рекомендацій:

  • Обирайте стриманий однотонний одяг без яскравих принтів
  • Дотримуйтеся природного вигляду (мінімальний макіяж)
  • Подбайте про охайну зачіску без перекриття обличчя
  • Уникайте аксесуарів (навушники, гарнітури тощо)
  • Не використовуйте декоративні лінзи, що змінюють колір очей
  • Уникайте тимчасових малюнків або наліпок на обличчі
  • Виспіться перед візитом — це впливає на зовнішній вигляд
  • Зберігайте спокійний і природний вираз обличчя

Фото в посвідченні водія використовується для перевірки особи, тому воно має максимально точно відповідати реальній зовнішності. Порушення вимог може:

  • Ускладнити ідентифікацію
  • Спричинити проблеми під час перевірок
  • Вплинути на якість самого документа

Де роблять фото

Оформити посвідчення водія разом із фотографуванням можна у будь-якому Сервісні центри МВС України. Процедура стандартизована, а адміністратори допомагають дотриматися всіх вимог. Важливо: якщо результат вас не влаштовує, фото можна оновити шляхом обміну посвідчення.

Висновок

Фото на посвідчення водія — це баланс між строгими вимогами та вашим зовнішнім виглядом. Правильна підготовка дозволяє отримати документ, який буде не лише офіційно коректним, а й комфортним для використання протягом багатьох років.

