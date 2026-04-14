Як отримати гарне фото у посвідченні водія

Фото у посвідченні водія
У Головний сервісний центр МВС наголошують: фото робиться безпосередньо під час оформлення документа. Використання власних фотокарток не передбачене, а всі зауваження адміністратора базуються на вимогах українського законодавства та правил.
Читайте також: Жінки масово отримують права на вантажівки
Основні вимоги до фото
Відповідно до Наказ МВС № 875, фотографія повинна відповідати таким критеріям:
- Обличчя чітко видно, без сторонніх предметів
- Відсутні тіні, відблиски, ефект “червоних очей”
- Рівномірне освітлення та світлий однорідний фон
- Нейтральний вираз обличчя, рот закритий
- Погляд спрямований прямо в камеру
- Голова розташована рівно (допустиме відхилення до ±5°)
- Обличчя займає приблизно 70–80% знімка
- Волосся не закриває очі та риси обличчя
- Заборонені сонцезахисні окуляри та головні убори (крім винятків)
Загальні правила оформлення посвідчення також визначає постанова КМУ № 340.
Як підготуватися до фотографування
Щоб фото виглядало якісно та природно, варто дотримуватися простих рекомендацій:
- Обирайте стриманий однотонний одяг без яскравих принтів
- Дотримуйтеся природного вигляду (мінімальний макіяж)
- Подбайте про охайну зачіску без перекриття обличчя
- Уникайте аксесуарів (навушники, гарнітури тощо)
- Не використовуйте декоративні лінзи, що змінюють колір очей
- Уникайте тимчасових малюнків або наліпок на обличчі
- Виспіться перед візитом — це впливає на зовнішній вигляд
- Зберігайте спокійний і природний вираз обличчя
Фото в посвідченні водія використовується для перевірки особи, тому воно має максимально точно відповідати реальній зовнішності. Порушення вимог може:
- Ускладнити ідентифікацію
- Спричинити проблеми під час перевірок
- Вплинути на якість самого документа
Де роблять фото
Оформити посвідчення водія разом із фотографуванням можна у будь-якому Сервісні центри МВС України. Процедура стандартизована, а адміністратори допомагають дотриматися всіх вимог. Важливо: якщо результат вас не влаштовує, фото можна оновити шляхом обміну посвідчення.
Висновок
Фото на посвідчення водія — це баланс між строгими вимогами та вашим зовнішнім виглядом. Правильна підготовка дозволяє отримати документ, який буде не лише офіційно коректним, а й комфортним для використання протягом багатьох років.