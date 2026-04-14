Як отримати гарне фото у посвідченні водія

У Головний сервісний центр МВС наголошують: фото робиться безпосередньо під час оформлення документа. Використання власних фотокарток не передбачене, а всі зауваження адміністратора базуються на вимогах українського законодавства та правил.

Основні вимоги до фото

Відповідно до Наказ МВС № 875, фотографія повинна відповідати таким критеріям:

Обличчя чітко видно, без сторонніх предметів

Відсутні тіні, відблиски, ефект “червоних очей”

Рівномірне освітлення та світлий однорідний фон

Нейтральний вираз обличчя, рот закритий

Погляд спрямований прямо в камеру

Голова розташована рівно (допустиме відхилення до ±5°)

Обличчя займає приблизно 70–80% знімка

Волосся не закриває очі та риси обличчя

Заборонені сонцезахисні окуляри та головні убори (крім винятків)

Загальні правила оформлення посвідчення також визначає постанова КМУ № 340.

Як підготуватися до фотографування

Щоб фото виглядало якісно та природно, варто дотримуватися простих рекомендацій:

Обирайте стриманий однотонний одяг без яскравих принтів

Дотримуйтеся природного вигляду (мінімальний макіяж)

Подбайте про охайну зачіску без перекриття обличчя

Уникайте аксесуарів (навушники, гарнітури тощо)

Не використовуйте декоративні лінзи, що змінюють колір очей

Уникайте тимчасових малюнків або наліпок на обличчі

Виспіться перед візитом — це впливає на зовнішній вигляд

Зберігайте спокійний і природний вираз обличчя

Фото в посвідченні водія використовується для перевірки особи, тому воно має максимально точно відповідати реальній зовнішності. Порушення вимог може:

Ускладнити ідентифікацію

Спричинити проблеми під час перевірок

Вплинути на якість самого документа

Де роблять фото

Оформити посвідчення водія разом із фотографуванням можна у будь-якому Сервісні центри МВС України. Процедура стандартизована, а адміністратори допомагають дотриматися всіх вимог. Важливо: якщо результат вас не влаштовує, фото можна оновити шляхом обміну посвідчення.

Висновок

Фото на посвідчення водія — це баланс між строгими вимогами та вашим зовнішнім виглядом. Правильна підготовка дозволяє отримати документ, який буде не лише офіційно коректним, а й комфортним для використання протягом багатьох років.