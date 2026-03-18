Можно ли получить или обменять водительское удостоверение онлайн

Процедура получения и обмена водительского удостоверения в Украине продолжает работать в условиях "военного положения". Часть услуг можно оформить онлайн, но не все. Об этом пишет ГСЦ МВД.

Как получить удостоверение впервые

Процедура остается стандартной и состоит из нескольких этапов:

сдача теоретического экзамена

прохождение практического обучения

сдача практического экзамена

После этого выдается водительское удостоверение сроком на 2 года.

Важно: если за эти 2 года водитель получил более двух нарушений ПДД, при обмене придется снова сдавать и теорию, и практику.

Как обменять или восстановить удостоверение

Обмен или восстановление нужны в таких случаях:

истек срок действия

документ утерян или похищен

удостоверение повреждено

изменились личные данные

Во время "военного положения" процедура упрощена:

медицинская справка не является обязательной

просроченные удостоверения остаются действительными на время "военного положения" и еще 1 год после его завершения.

Можно ли сделать онлайн

Да, но не всегда.

Онлайн можно:

подать заявку на обмен

восстановить удостоверение

Для этого используют:

кабинет водителя

приложение Дія

После оформления документ могут доставить по почте.

Важно: получить удостоверение впервые онлайн нельзя, потому что экзамены пока сдаются только лично. Впрочем возможность сдачи экзаменов через Дію уже анонсирована.

Где получить услугу

Обратиться можно в любой сервисный центр, независимо от места регистрации. Это удобно для тех, кто сменил место жительства во время "военного положения". Но лучше все делать онлайн.

Вывод

Во время "военного положения" система выдачи водительских удостоверений работает. Онлайн-сервисы упростили часть процедур, но ключевые этапы - обучение и экзамены - остаются обязательными и пока проходят только оффлайн.