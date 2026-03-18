Чи можна отримати або обміняти посвідчення водія онлайн

Процедура отримання та обміну посвідчення водія в Україні продовжує працювати в умовах "воєнного стану". Частину послуг можна оформити онлайн, але не всі. Про це пише ГСЦ МВС.

Читайте також: В МВС запевняють, що онлайн-перевірка авто через державні реєстри неможлива

Як отримати посвідчення вперше

Процедура залишається стандартною і складається з кількох етапів:

складання теоретичного іспиту

проходження практичного навчання

складання практичного іспиту

Після цього видається посвідчення водія строком на 2 роки.

Важливо: якщо за ці 2 роки водій отримав більше двох порушень ПДР, при обміні доведеться знову складати і теорію, і практику.

Як обміняти або відновити посвідчення

Обмін або відновлення потрібні у таких випадках:

закінчився строк дії

документ втрачено або викрадено

посвідчення пошкоджене

змінилися особисті дані

Під час "воєнного стану" процедура спрощена:

медична довідка не є обов’язковою

прострочені посвідчення залишаються дійсними на час "воєнного стану" і ще 1 рік після його завершення.

Чи можна зробити онлайн

Так, але не завжди.

Онлайн можна:

подати заявку на обмін

відновити посвідчення

Для цього використовують:

кабінет водія

застосунок Дія

Після оформлення документ можуть доставити поштою.

Важливо: отримати посвідчення вперше онлайн не можна, бо іспити поки що складаються тільки особисто. Втім можливість складання іспитів через Дію вже анонсована.

Де отримати послугу

Звернутися можна в будь-який сервісний центр, незалежно від місця реєстрації. Це зручно для тих, хто змінив місце проживання під час "воєнного стану". Але краще все робити онлайн.

Висновок

Під час "воєнного стану" система видачі водійських посвідчень працює. Онлайн-сервіси спростили частину процедур, але ключові етапи — навчання та іспити — залишаються обов’язковими і поки проходять лише офлайн.