Как получить лицензию для перевозки опасных грузов

Подготовка водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов – сложная и бюрократизированная процедура. В Украине такое обучение проводится в специализированных центрах ADR, деятельность которых контролирует Главный сервисный центр МВД.

Речь идет об учреждениях, обеспечивающих подготовку, переподготовку водителей, а также обучение уполномоченных лиц по вопросам безопасности перевозок опасных грузов.

Как создается центр ADR

Для начала работы учебный центр должен пройти процедуру согласования. Руководитель учреждения подает в Главный сервисный центр МВД заявление вместе с учебными программами.

Эти программы должны соответствовать типовым требованиям и включать:

Общую характеристику учебного процесса

Детальный план теоретических и практических занятий

Содержание каждой темы

Перечень нормативной базы и учебных материалов

Рассмотрение документов длится до 10 рабочих дней. В случае несоответствия их возвращают на доработку.

Какие документы необходимы

Чтобы получить статус центра специального обучения ADR, нужно подать:

Заявление о намерении осуществлять обучение

Данные о преподавателях (подтверждение квалификации и трудоустройства)

Информацию о материально-технической базе (помещения, оборудование)

Документы на право пользования учебными помещениями

Согласованные учебные программы

Конспекты лекций

Решение о регистрации или отказе принимается в течение 30 календарных дней.

Контроль и над центрами ADR

Особое внимание уделяется доступу к информационным системам. Центры ADR должны обеспечить надлежащую защиту данных в соответствии с местным законодательством в сфере технической защиты информации. Ответственность за соблюдение этих требований несут сами учебные учреждения.

Актуальный перечень сертифицированных центров ADR с адресами доступен на официальном сайте Главный сервисный центр МВД. Это позволяет будущим водителям выбрать аккредитованное заведение для прохождения обучения.

Вывод

Система подготовки водителей для перевозки опасных грузов в Украине является бюрократизированной, регламентированной и многоуровневой. Контроль со стороны государственных чиновников и стандартизация обучения достаточно строгие.