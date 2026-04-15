Как получить лицензию для перевозки опасных грузов

ФОТО: freepik.com|
Перевозка опасных грузов
Подготовка водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов – сложная и бюрократизированная процедура. В Украине такое обучение проводится в специализированных центрах ADR, деятельность которых контролирует Главный сервисный центр МВД.
Речь идет об учреждениях, обеспечивающих подготовку, переподготовку водителей, а также обучение уполномоченных лиц по вопросам безопасности перевозок опасных грузов.
Как создается центр ADR
Для начала работы учебный центр должен пройти процедуру согласования. Руководитель учреждения подает в Главный сервисный центр МВД заявление вместе с учебными программами.
Эти программы должны соответствовать типовым требованиям и включать:
- Общую характеристику учебного процесса
- Детальный план теоретических и практических занятий
- Содержание каждой темы
- Перечень нормативной базы и учебных материалов
Рассмотрение документов длится до 10 рабочих дней. В случае несоответствия их возвращают на доработку.
Какие документы необходимы
Чтобы получить статус центра специального обучения ADR, нужно подать:
- Заявление о намерении осуществлять обучение
- Данные о преподавателях (подтверждение квалификации и трудоустройства)
- Информацию о материально-технической базе (помещения, оборудование)
- Документы на право пользования учебными помещениями
- Согласованные учебные программы
- Конспекты лекций
Решение о регистрации или отказе принимается в течение 30 календарных дней.
Контроль и над центрами ADR
Особое внимание уделяется доступу к информационным системам. Центры ADR должны обеспечить надлежащую защиту данных в соответствии с местным законодательством в сфере технической защиты информации. Ответственность за соблюдение этих требований несут сами учебные учреждения.
Актуальный перечень сертифицированных центров ADR с адресами доступен на официальном сайте Главный сервисный центр МВД. Это позволяет будущим водителям выбрать аккредитованное заведение для прохождения обучения.
Вывод
Система подготовки водителей для перевозки опасных грузов в Украине является бюрократизированной, регламентированной и многоуровневой. Контроль со стороны государственных чиновников и стандартизация обучения достаточно строгие.