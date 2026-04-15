Як отримати ліцензію для перевезення небезпечних вантажів

Підготовка водіїв, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів – складна та бюрократизована процедура. В Україні таке навчання проводиться у спеціалізованих центрах ADR, діяльність яких контролює Головний сервісний центр МВС.

Йдеться про установи, що забезпечують підготовку, перепідготовку водіїв, а також навчання уповноважених осіб з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів.

Як створюється центр ADR

Для початку роботи навчальний центр повинен пройти процедуру погодження. Керівник установи подає до Головний сервісний центр МВС заяву разом із навчальними програмами.

Ці програми мають відповідати типовим вимогам і включати:

Загальну характеристику навчального процесу

Детальний план теоретичних і практичних занять

Зміст кожної теми

Перелік нормативної бази та навчальних матеріалів

Розгляд документів триває до 10 робочих днів. У разі невідповідності їх повертають на доопрацювання.

Які документи необхідні

Щоб отримати статус центру спеціального навчання ADR, потрібно подати:

Заяву про намір здійснювати навчання

Дані про викладачів (підтвердження кваліфікації та працевлаштування)

Інформацію про матеріально-технічну базу (приміщення, обладнання)

Документи на право користування навчальними приміщеннями

Погоджені навчальні програми

Конспекти лекцій

Рішення про реєстрацію або відмову ухвалюється протягом 30 календарних днів.

Контроль та над центрами ADR

Окрему увагу приділяють доступу до інформаційних систем. Центри ADR повинні забезпечити належний захист даних відповідно до місцевого законодавства у сфері технічного захисту інформації. Відповідальність за дотримання цих вимог несуть самі навчальні установи.

Актуальний перелік сертифікованих центрів ADR із адресами доступний на офіційному сайті Головний сервісний центр МВС. Це дозволяє майбутнім водіям обрати акредитований заклад для проходження навчання.

Висновок

Система підготовки водіїв для перевезення небезпечних вантажів в Україні є бюрократизованою, регламентованою та багаторівневою. Контроль з боку державних чиновників та стандартизація навчання досить суворі.