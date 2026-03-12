Как сдать экзамен на "права" для мотоцикла или мопеда

С наступлением теплой погоды в сервисных центрах традиционно увеличивается количество кандидатов в водители, которые хотят получить право управления мототранспортом. Весной начинается активный сезон сдачи практических экзаменов на категории А и А1.

Об особенностях подготовки и сдачи практического экзамена напоминают в Главном сервисном центре МВД.

Где проходит практический экзамен

Практический экзамен для получения права управления мототранспортом проводится исключительно на специальной площадке, предназначенной для обучения и проверки навыков управления транспортными средствами.

Во время экзамена кандидат в водители должен продемонстрировать базовые навыки управления мотоциклом:

удержание равновесия

маневрирование

контроль скорости

правильное торможение

Все упражнения выполняются в соответствии с установленными требованиями подготовки водителей и порядка приема экзаменов.

В соответствии с постановлением КМУ №340, право на управление транспортными средствами соответствующей категории подтверждается только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

На каком транспорте можно сдавать экзамен

Практический экзамен на категорию А можно сдавать на одном из двух типов транспортных средств:

мототранспорте сервисного центра МВД, если он есть в подразделении

учебном мотоцикле, который предоставляет автошкола

Главное требование - транспортное средство должно быть технически исправным и соответствовать установленным стандартам.

Как записаться на экзамен

Для сдачи практического экзамена необходимо предварительно зарегистрироваться. Это можно сделать несколькими способами:

через систему электронной записи на сайте Главный сервисный центр МВД

через соответствующее мобильное приложение

через терминал самообслуживания в помещении сервисного центра

Электронная запись позволяет выбрать удобную дату и время посещения.

Советы кандидатам в водители

Специалисты сервисных центров советуют перед сдачей практического экзамена придерживаться нескольких простых рекомендаций:

выбрать защитную экипировку - шлем, перчатки и соответствующую обувь

внимательно слушать инструкции экзаменатора

заранее ознакомиться со схемой упражнений, которые выполняются на площадке

В сервисных центрах отмечают, что уверенность, внимательность и достаточная практика помогут успешно сдать экзамен и безопасно начать управление мототранспортом.