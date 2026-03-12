Как сдать экзамен на "права" для мотоцикла или мопеда

ФОТО: freepik.com|
Права на мотоцикл
С наступлением теплой погоды в сервисных центрах традиционно увеличивается количество кандидатов в водители, которые хотят получить право управления мототранспортом. Весной начинается активный сезон сдачи практических экзаменов на категории А и А1.
Об особенностях подготовки и сдачи практического экзамена напоминают в Главном сервисном центре МВД.
Где проходит практический экзамен
Практический экзамен для получения права управления мототранспортом проводится исключительно на специальной площадке, предназначенной для обучения и проверки навыков управления транспортными средствами.
Во время экзамена кандидат в водители должен продемонстрировать базовые навыки управления мотоциклом:
- удержание равновесия
- маневрирование
- контроль скорости
- правильное торможение
Все упражнения выполняются в соответствии с установленными требованиями подготовки водителей и порядка приема экзаменов.
В соответствии с постановлением КМУ №340, право на управление транспортными средствами соответствующей категории подтверждается только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.
На каком транспорте можно сдавать экзамен
Практический экзамен на категорию А можно сдавать на одном из двух типов транспортных средств:
- мототранспорте сервисного центра МВД, если он есть в подразделении
- учебном мотоцикле, который предоставляет автошкола
Главное требование - транспортное средство должно быть технически исправным и соответствовать установленным стандартам.
Как записаться на экзамен
Для сдачи практического экзамена необходимо предварительно зарегистрироваться. Это можно сделать несколькими способами:
- через систему электронной записи на сайте Главный сервисный центр МВД
- через соответствующее мобильное приложение
- через терминал самообслуживания в помещении сервисного центра
Электронная запись позволяет выбрать удобную дату и время посещения.
Советы кандидатам в водители
Специалисты сервисных центров советуют перед сдачей практического экзамена придерживаться нескольких простых рекомендаций:
- выбрать защитную экипировку - шлем, перчатки и соответствующую обувь
- внимательно слушать инструкции экзаменатора
- заранее ознакомиться со схемой упражнений, которые выполняются на площадке
В сервисных центрах отмечают, что уверенность, внимательность и достаточная практика помогут успешно сдать экзамен и безопасно начать управление мототранспортом.