Як скласти іспит на "права" для мотоциклу чи мопеду

З настанням теплішої погоди у сервісних центрах традиційно збільшується кількість кандидатів у водії, які хочуть отримати право керування мототранспортом. Навесні починається активний сезон складання практичних іспитів на категорії А та А1.

Про особливості підготовки та складання практичного іспиту нагадують у Головному сервісному центрі МВС.

Де проходить практичний іспит

Практичний іспит для отримання права керування мототранспортом проводиться виключно на спеціальному майданчику, призначеному для навчання та перевірки навичок керування транспортними засобами.

Під час іспиту кандидат у водії повинен продемонструвати базові навички керування мотоциклом:

утримання рівноваги

маневрування

контроль швидкості

правильне гальмування

Усі вправи виконуються відповідно до встановлених вимог підготовки водіїв та порядку приймання іспитів.

Відповідно до постанови КМУ №340, право на керування транспортними засобами відповідної категорії підтверджується лише після успішного складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

На якому транспорті можна складати іспит

Практичний іспит на категорію А можна складати на одному з двох типів транспортних засобів:

мототранспорті сервісного центру МВС, якщо він є у підрозділі

навчальному мотоциклі, який надає автошкола

Головна вимога — транспортний засіб має бути технічно справним і відповідати встановленим стандартам.

Як записатися на іспит

Для складання практичного іспиту необхідно попередньо зареєструватися. Це можна зробити кількома способами:

через систему електронного запису на сайті Головний сервісний центр МВС

через відповідний мобільний застосунок

через термінал самообслуговування у приміщенні сервісного центру

Електронний запис дозволяє обрати зручну дату та час відвідування.

Поради кандидатам у водії

Фахівці сервісних центрів радять перед складанням практичного іспиту дотримуватися кількох простих рекомендацій:

обрати захисне екіпірування — шолом, рукавички та відповідне взуття

уважно слухати інструкції екзаменатора

заздалегідь ознайомитися зі схемою вправ, які виконуються на майданчику

У сервісних центрах наголошують, що впевненість, уважність і достатня практика допоможуть успішно скласти іспит та безпечно розпочати керування мототранспортом.