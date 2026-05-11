Как пользоваться детским автокреслом: советы от МВД

Министерство внутренних дел призывает водителей и пассажиров не игнорировать базовые правила безопасности в автомобиле - использование ремней безопасности и детских автокресел. В МВД отмечают: даже одна привычка пристегиваться может спасти жизнь и значительно уменьшить риск тяжелых травм в ДТП.

Читайте также: Можно ли ставить детское автокресло на переднее сиденье: что позволяют ПДД Украины

Дети в авто только в автокресле

В полиции объясняют, что обычный ремень безопасности не рассчитан на анатомию ребенка. В случае столкновения он может травмировать шею или внутренние органы.

Патрульная полиция советует подбирать автокресло в соответствии с возрастом, веса и роста ребенка, а не “на вырост”. Самым безопасным местом для установки кресла считается центральное место заднего сиденья.

Если автокресло устанавливается впереди против направления движения, фронтальную подушку безопасности необходимо обязательно выключить.

Также в полиции напоминают, что зимой перед поездкой стоит снимать с детей объемную верхнюю одежду, ведь она создает опасный люфт между телом и ремнями кресла.

Почему использование автокресла важно

По данным патрульной полиции, за первые четыре месяца 2026 года в Украине произошло 958 ДТП с погибшими или травмированными детьми. В таких авариях погибли 27 детей, еще 1097 получили травмы.

Согласно действующим правилам, детей ростом менее 150 см запрещено перевозить без специальных детских удерживающих систем - автокресел или бустеров.

За перевозку ребенка без автокресла предусмотрен штраф 510 грн. за первое нарушение. При повторном нарушении в течение года сумма увеличивается до 850 грн.