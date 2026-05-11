Як користуватись дитячим автокріслом: поради від МВС

Міністерство внутрішніх справ закликає водіїв та пасажирів не ігнорувати базові правила безпеки в автомобілі — використання ременів безпеки та дитячих автокрісел. У МВС наголошують: навіть одна звичка пристібатися може врятувати життя та значно зменшити ризик тяжких травм у ДТП.

Діти в авто тільки в автокріслі

У поліції пояснюють, що звичайний пасок безпеки не розрахований на анатомію дитини. У разі зіткнення він може травмувати шию або внутрішні органи.

Патрульна поліція радить підбирати автокрісло відповідно до віку, ваги та зросту дитини, а не “на виріст”. Найбезпечнішим місцем для встановлення крісла вважається центральне місце заднього сидіння.

Якщо автокрісло встановлюється попереду проти напрямку руху, фронтальну подушку безпеки необхідно обов’язково вимкнути.

Також у поліції нагадують, що взимку перед поїздкою варто знімати з дітей об’ємний верхній одяг, адже він створює небезпечний люфт між тілом і ременями крісла.

Чому використання автокрісла важливе

За даними патрульної поліції, за перші чотири місяці 2026 року в Україні сталося 958 ДТП із загиблими або травмованими дітьми. У таких аваріях загинули 27 дітей, ще 1097 отримали травми.

Згідно з чинними правилами, дітей зростом менше 150 см заборонено перевозити без спеціальних дитячих утримуючих систем — автокрісел або бустерів.

За перевезення дитини без автокрісла передбачено штраф 510 грн. за перше порушення. За повторного порушення протягом року сума збільшується до 850 грн.