Как продают фальшивые водительские удостоверения: схема

Предложение быстро заработать на передаче банковской карты или использовании собственного счета может обернуться участием в мошеннической схеме. Главный сервисный центр МВД и Киберполиция рассказали, как дропов, или так называемых“ денежных ил” , используют, в частности, в схемах с продажей фальшивых водительских удостоверений.

Как работает схема

Дропом называют человека, который за вознаграждение передает другим доступ к своей банковской карточке или счету или использует его для проведения операций с чужими средствами.

Один из вариантов схемы связан с продажей поддельных водительских удостоверений через Интернет. Злоумышленники могут предлагать фальшивый документ на сайтах, соцсетях или мессенджерах, а получать оплату на счета, оформленные на других людей.

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В таком случае дропу могут предложить открыть банковский счет, передать карту или принять на свой счет деньги и пересказать их дальше определенного вознаграждения.

Таким образом, человек фактически становится звеном в движении средств, полученных преступным путем. При наличии предусмотренных законом оснований это может повлечь уголовную ответственность.

В схемы могут вовлекать подростков

Отдельно ГСЦ МВД и Киберполиция обращают внимание на предложения, которые могут поступать подросткам.

Им могут обещать заработок за действия, которые на первый взгляд кажутся простыми: предоставить реквизиты карты, принять перевод, снять деньги и передать их другому человеку.

В то же время, подросток может не понимать, что его счет используют не для обычной подработки, а как часть мошеннической схемы.

Родителям рекомендуют объяснять детям, что предложения получать деньги от незнакомых людей через собственную банковскую карту или счет являются поводом отказаться и сообщить об этом взрослым.

Не стоит покупать удостоверение“ без экзаменов”

Еще один способ не попасть на мошенническую схему – не покупать водительские удостоверения из-за неофициальных сайтов, соцсетей и мессенджеров.

Предложения по типу“ удостоверение без экзаменов” могут оказаться мошенничеством. Помимо риска потерять деньги, покупатель может получить поддельный документ, не дающий права управлять транспортным средством.

Водительское удостоверение в Украине выдается после прохождение установленной процедуры :

изучение правил дорожного движения самостоятельно или в автошколе;

сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД;

прохождение практического обучения в аккредитованной автошколе;

сдача практического экзамена в сервисном центре МВД.

После этого водительское удостоверение выдают лично под подпись и по предъявлении паспорта.

Что делать, если уже передали карту

Если человеку предлагают заработок за передачу банковской карты, реквизитов или использование собственного счета для чужих переводов, от такого предложения следует отказаться.

Если доступ к счету уже передан или через него начали проводить подозрительные операции, не следует продолжать такие действия. ГСЦ МВД и Киберполиция рекомендуют уведомить Киберполицию и немедленно обратиться в банк для блокирования счета.