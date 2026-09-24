Як продають фальшиві посвідчення водія: схема

Пропозиція швидко заробити на передачі банківської картки або використанні власного рахунку може обернутися участю у шахрайській схемі. Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція розповіли, як дропів, або так званих “грошових мулів”, використовують, зокрема, у схемах із продажем фальшивих посвідчень водія.

Як працює схема

Дропом називають людину, яка за винагороду передає іншим доступ до своєї банківської картки чи рахунку або використовує його для проведення операцій із чужими коштами.

Один із варіантів схеми пов’язаний із продажем підроблених водійських посвідчень через інтернет. Зловмисники можуть пропонувати фальшивий документ на сайтах, у соцмережах чи месенджерах, а отримувати оплату на рахунки, оформлені на інших людей.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У такому випадку дропу можуть запропонувати відкрити банківський рахунок, передати картку або прийняти на свій рахунок гроші й переказати їх далі за певну винагороду.

Таким чином, людина фактично стає ланкою в русі коштів, отриманих злочинним шляхом. За наявності передбачених законом підстав це може мати наслідком кримінальну відповідальність.

У схеми можуть втягувати підлітків

Окремо ГСЦ МВС та Кіберполіція звертають увагу на пропозиції, які можуть надходити підліткам.

Їм можуть обіцяти заробіток за дії, які на перший погляд здаються простими: надати реквізити картки, прийняти переказ, зняти гроші та передати їх іншій людині.

Водночас підліток може не розуміти, що його рахунок використовують не для звичайного підробітку, а як частину шахрайської схеми.

Батькам рекомендують пояснювати дітям, що пропозиції отримувати гроші від незнайомих людей через власну банківську картку або рахунок є приводом відмовитися та повідомити про це дорослим.

Не варто купувати посвідчення “без іспитів”

Ще один спосіб не потрапити на шахрайську схему — не купувати водійські посвідчення через неофіційні сайти, соцмережі та месенджери.

Пропозиції на кшталт “посвідчення без іспитів” можуть виявитися шахрайством. Крім ризику втратити гроші, покупець може отримати підроблений документ, який не дає права керувати транспортним засобом.

Посвідчення водія в Україні видається після проходження встановленої процедури:

вивчення правил дорожнього руху самостійно або в автошколі;

складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС;

проходження практичного навчання в акредитованій автошколі;

складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Після цього водійське посвідчення видають особисто під підпис та після пред’явлення паспорта.

Що робити, якщо вже передали картку

Якщо людині пропонують заробіток за передачу банківської картки, реквізитів або використання власного рахунку для чужих переказів, від такої пропозиції варто відмовитися.

Якщо доступ до рахунку вже передали або через нього почали проводити підозрілі операції, не варто продовжувати такі дії. ГСЦ МВС та Кіберполіція рекомендують повідомити Кіберполіцію та негайно звернутися до банку для блокування рахунку.