Как проверить "права" на подлинность

Главный сервисный центр МВД напомнил украинцам о возможности проведения экспертного исследования водительского удостоверения в случаях, когда возникают сомнения относительно его подлинности или необходимо официально подтвердить подлинность документа.

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Проверить пластмассовые водительские удостоверения можно самостоятельно с помощью электронной базы данных которая доступна на сайте Главного сервисного центра МВД. Для этого надо указать серию и номер водительского удостоверения, а также дату рождения владельца.

В других случаях проверкой удостоверений занимаются специалисты Экспертной службы МВД, которые проводят комплексное исследование документа и предоставляют официальное заключение.

Когда требуется экспертное исследование

В МВД объясняют, что проверка может понадобиться в различных ситуациях. В частности, во время судебных споров, проверок правоохранительными органами, трудоустройства или в случае возникновения сомнений относительно подлинности удостоверения.

Также исследование часто используется для подтверждения подлинности удостоверений старого образца, информация о которых может некорректно отображаться в государственных реестрах.

Для проведения экспертизы можно обратиться в любое учреждение Экспертной службы МВД, подать заявление и предоставить документ для исследования. Исключением являются случаи уголовных производств или других официальных расследований, когда проверка осуществляется в установленном законом порядке.

Что проверяют эксперты

Во время исследования специалисты анализируют защитные элементы документа, технологию печати, соответствие бланка официальным образцам, а также наличие возможных подчисток, исправлений, дописок или других изменений первичного содержания.

Кроме того, эксперты проверяют документ на наличие признаков подделки, используя специальное оборудование и методики, которые позволяют выявить даже скрытые несоответствия.

Сколько длится проверка

По информации МВД, подготовка экспертного заключения обычно занимает от двух до четырех недель.

На этот период водительское удостоверение находится в Экспертной службе МВД. После завершения процедуры документ упаковывают в специальный сейф-пакет, а заключение эксперта передают заявителю.

В ведомстве отмечают, что такое сотрудничество сервисных центров и Экспертной службы МВД помогает поддерживать доверие к официальным документам и минимизировать риски использования поддельных водительских удостоверений.