Як перевірити "права" на справжність

Головний сервісний центр МВС нагадав українцям про можливість проведення експертного дослідження посвідчення водія у випадках, коли виникають сумніви щодо його справжності або необхідно офіційно підтвердити автентичність документа.

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Перевірити пластмасові посвідчення водія можна самостійно за допомогою електронної бази даних яка доступна на сайті Головного сервісного центру МВС. Для цього треба вказати серію та номер посвідчення водія, а також дату народження власника.

В інших випадках перевіркою посвідчень займаються фахівці Експертної служби МВС, які проводять комплексне дослідження документа та надають офіційний висновок.

Коли потрібне експертне дослідження

У МВС пояснюють, що перевірка може знадобитися у різних ситуаціях. Зокрема, під час судових спорів, перевірок правоохоронними органами, працевлаштування або в разі виникнення сумнівів щодо автентичності посвідчення.

Також дослідження часто використовується для підтвердження справжності посвідчень старого зразка, інформація про які може некоректно відображатися в державних реєстрах.

Для проведення експертизи можна звернутися до будь-якої установи Експертної служби МВС, подати заяву та надати документ для дослідження. Винятком є випадки кримінальних проваджень або інших офіційних розслідувань, коли перевірка здійснюється в установленому законом порядку.

Що перевіряють експерти

Під час дослідження фахівці аналізують захисні елементи документа, технологію друку, відповідність бланка офіційним зразкам, а також наявність можливих підчисток, виправлень, дописок або інших змін первинного змісту.

Крім того, експерти перевіряють документ на наявність ознак підробки, використовуючи спеціальне обладнання та методики, які дозволяють виявити навіть приховані невідповідності.

Скільки триває перевірка

За інформацією МВС, підготовка експертного висновку зазвичай займає від двох до чотирьох тижнів.

На цей період посвідчення водія перебуває в Експертній службі МВС. Після завершення процедури документ упаковують у спеціальний сейф-пакет, а висновок експерта передають заявнику.

У відомстві зазначають, що така співпраця сервісних центрів та Експертної служби МВС допомагає підтримувати довіру до офіційних документів і мінімізувати ризики використання підроблених посвідчень водія.