Как проверяют авто при первой регистрации

В Украине усиливается контроль за легальностью транспортных средств во время их первой регистрации. Одним из дорогих этапов процедуры остается экспертное исследование автомобиля. Оно актуально только если транспорт был ввезен из-за границы и уже использовался, пишет ГСЦ МВД.

Что именно проверяют

Во время первой регистрации авто специалисты сервисных центров МВД вместе с экспертами проводят комплексную проверку транспортного средства.

В центре внимания - идентификационные номера:

VIN-код (номер кузова или шасси)

номер двигателя

VIN-код является уникальным 17-значным идентификатором, который не повторяется. Он содержит информацию о производителе, технические характеристики и серийный номер авто.

Эксперты проверяют:

подлинность номеров

отсутствие следов подделки или вмешательства

соответствие данных документам

подлинность сопроводительных документов

Проверка через государственные реестры

Кроме физического осмотра, автомобиль проверяют через базы данных:

находится ли авто в розыске

есть ли ограничения (арест, запрет отчуждения)

законно ли ввезено транспортное средство

Возможные результаты проверки

По итогам исследования возможны три сценария:

полное соответствие - авто регистрируется

выявление расхождений - процедура может быть приостановлена

выявление подделки или розыска - регистрация невозможна, материалы передаются силовикам

Почему этим занимаются

Экспертная проверка фактически является барьером против мошенничества на рынке авто. Она позволяет:

защитить покупателей от приобретения проблемного транспорта

уменьшить оборот “нелегальных” авто

обеспечить прозрачность сделок

Аналитика и контекст

На фоне активного импорта подержанных автомобилей в Украину, риски покупки авто с “историей” существуют.

Возможные проблемы: