Укр
Ру

Как проверяют авто при первой регистрации

Проверка авто при первой регистрации: как в Украине проводятся экспертизы и проверки с транспортными средствами.
ФОТО: freepik.com

Евгений Гудущан
8 апреля, 19:20
В Украине усиливается контроль за легальностью транспортных средств во время их первой регистрации. Одним из дорогих этапов процедуры остается экспертное исследование автомобиля. Оно актуально только если транспорт был ввезен из-за границы и уже использовался, пишет ГСЦ МВД.

Что именно проверяют

Во время первой регистрации авто специалисты сервисных центров МВД вместе с экспертами проводят комплексную проверку транспортного средства.

В центре внимания - идентификационные номера:

  • VIN-код (номер кузова или шасси)
  • номер двигателя

VIN-код является уникальным 17-значным идентификатором, который не повторяется. Он содержит информацию о производителе, технические характеристики и серийный номер авто.

Эксперты проверяют:

  • подлинность номеров
  • отсутствие следов подделки или вмешательства
  • соответствие данных документам
  • подлинность сопроводительных документов

Проверка через государственные реестры

Кроме физического осмотра, автомобиль проверяют через базы данных:

  • находится ли авто в розыске
  • есть ли ограничения (арест, запрет отчуждения)
  • законно ли ввезено транспортное средство

Возможные результаты проверки

По итогам исследования возможны три сценария:

  • полное соответствие - авто регистрируется
  • выявление расхождений - процедура может быть приостановлена
  • выявление подделки или розыска - регистрация невозможна, материалы передаются силовикам

Почему этим занимаются

Экспертная проверка фактически является барьером против мошенничества на рынке авто. Она позволяет:

  • защитить покупателей от приобретения проблемного транспорта
  • уменьшить оборот “нелегальных” авто
  • обеспечить прозрачность сделок

Аналитика и контекст

На фоне активного импорта подержанных автомобилей в Украину, риски покупки авто с “историей” существуют.

Возможные проблемы:

  • перебитые VIN-коды
  • авто после серьезных ДТП
  • машины, которые находятся в розыске в других юрисдикциях

