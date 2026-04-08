ФОТО: freepik.com|
Как проверяют авто при первой регистрации
В Украине усиливается контроль за легальностью транспортных средств во время их первой регистрации. Одним из дорогих этапов процедуры остается экспертное исследование автомобиля. Оно актуально только если транспорт был ввезен из-за границы и уже использовался, пишет ГСЦ МВД.
Читайте также: Сколько налогов украинцы заплатили за автомобили и топливо
Что именно проверяют
Во время первой регистрации авто специалисты сервисных центров МВД вместе с экспертами проводят комплексную проверку транспортного средства.
В центре внимания - идентификационные номера:
- VIN-код (номер кузова или шасси)
- номер двигателя
VIN-код является уникальным 17-значным идентификатором, который не повторяется. Он содержит информацию о производителе, технические характеристики и серийный номер авто.
Эксперты проверяют:
- подлинность номеров
- отсутствие следов подделки или вмешательства
- соответствие данных документам
- подлинность сопроводительных документов
Проверка через государственные реестры
Кроме физического осмотра, автомобиль проверяют через базы данных:
- находится ли авто в розыске
- есть ли ограничения (арест, запрет отчуждения)
- законно ли ввезено транспортное средство
Возможные результаты проверки
По итогам исследования возможны три сценария:
- полное соответствие - авто регистрируется
- выявление расхождений - процедура может быть приостановлена
- выявление подделки или розыска - регистрация невозможна, материалы передаются силовикам
Почему этим занимаются
Экспертная проверка фактически является барьером против мошенничества на рынке авто. Она позволяет:
- защитить покупателей от приобретения проблемного транспорта
- уменьшить оборот “нелегальных” авто
- обеспечить прозрачность сделок
Аналитика и контекст
На фоне активного импорта подержанных автомобилей в Украину, риски покупки авто с “историей” существуют.
Возможные проблемы:
- перебитые VIN-коды
- авто после серьезных ДТП
- машины, которые находятся в розыске в других юрисдикциях