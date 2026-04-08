Як перевіряють авто при першій реєстрації

В Україні посилюється контроль за легальністю транспортних засобів під час їх першої реєстрації. Одним із дорогих етапів процедури залишається експертне дослідження автомобіля. Воно актуально лише якщо транспорт був ввезений з-за кордону та вже використовувався, пише ГСЦ МВС.

Що саме перевіряють

Під час першої реєстрації авто фахівці сервісних центрів МВС разом із експертами проводять комплексну перевірку транспортного засобу.

У центрі уваги — ідентифікаційні номери:

VIN-код (номер кузова або шасі)

номер двигуна

VIN-код є унікальним 17-значним ідентифікатором, який не повторюється. Він містить інформацію про виробника, технічні характеристики та серійний номер авто.

Експерти перевіряють:

справжність номерів

відсутність слідів підробки або втручання

відповідність даних документам

автентичність супровідних документів

Перевірка через державні реєстри

Окрім фізичного огляду, автомобіль перевіряють через бази даних:

чи перебуває авто у розшуку

чи є обмеження (арешт, заборона відчуження)

чи законно ввезений транспортний засіб

Можливі результати перевірки

За підсумками дослідження можливі три сценарії:

повна відповідність — авто реєструється

виявлення розбіжностей — процедура може бути призупинена

виявлення підробки або розшуку — реєстрація неможлива, матеріали передаються силовикам

Чому цим займаються

Експертна перевірка фактично є бар’єром проти шахрайства на ринку авто. Вона дозволяє:

захистити покупців від придбання проблемного транспорту

зменшити обіг “нелегальних” авто

забезпечити прозорість угод

Аналітика та контекст

На фоні активного імпорту вживаних автомобілів в Україну, ризики купівлі авто з “історією” існують.

Можливі проблеми: