Як перевіряють авто при першій реєстрації
В Україні посилюється контроль за легальністю транспортних засобів під час їх першої реєстрації. Одним із дорогих етапів процедури залишається експертне дослідження автомобіля. Воно актуально лише якщо транспорт був ввезений з-за кордону та вже використовувався, пише ГСЦ МВС.
Читайте також: Скільки податків українці заплатили за автомобілі та пальне
Що саме перевіряють
Під час першої реєстрації авто фахівці сервісних центрів МВС разом із експертами проводять комплексну перевірку транспортного засобу.
У центрі уваги — ідентифікаційні номери:
- VIN-код (номер кузова або шасі)
- номер двигуна
VIN-код є унікальним 17-значним ідентифікатором, який не повторюється. Він містить інформацію про виробника, технічні характеристики та серійний номер авто.
Експерти перевіряють:
- справжність номерів
- відсутність слідів підробки або втручання
- відповідність даних документам
- автентичність супровідних документів
Перевірка через державні реєстри
Окрім фізичного огляду, автомобіль перевіряють через бази даних:
- чи перебуває авто у розшуку
- чи є обмеження (арешт, заборона відчуження)
- чи законно ввезений транспортний засіб
Можливі результати перевірки
За підсумками дослідження можливі три сценарії:
- повна відповідність — авто реєструється
- виявлення розбіжностей — процедура може бути призупинена
- виявлення підробки або розшуку — реєстрація неможлива, матеріали передаються силовикам
Чому цим займаються
Експертна перевірка фактично є бар’єром проти шахрайства на ринку авто. Вона дозволяє:
- захистити покупців від придбання проблемного транспорту
- зменшити обіг “нелегальних” авто
- забезпечити прозорість угод
Аналітика та контекст
На фоні активного імпорту вживаних автомобілів в Україну, ризики купівлі авто з “історією” існують.
Можливі проблеми:
- перебиті VIN-коди
- авто після серйозних ДТП
- машини, які перебувають у розшуку в інших юрисдикціях