Як перевіряють авто при першій реєстрації

Перевірка авто при першій реєстрації: як в Україні проводяться експертизи та перевірки з транспортними засобами.
Євген Гудущан
8 квітня, 19:20
В Україні посилюється контроль за легальністю транспортних засобів під час їх першої реєстрації. Одним із дорогих етапів процедури залишається експертне дослідження автомобіля. Воно актуально лише якщо транспорт був ввезений з-за кордону та вже використовувався, пише ГСЦ МВС.

Що саме перевіряють

Під час першої реєстрації авто фахівці сервісних центрів МВС разом із експертами проводять комплексну перевірку транспортного засобу.

У центрі уваги — ідентифікаційні номери:

  • VIN-код (номер кузова або шасі)
  • номер двигуна

VIN-код є унікальним 17-значним ідентифікатором, який не повторюється. Він містить інформацію про виробника, технічні характеристики та серійний номер авто.

Експерти перевіряють:

  • справжність номерів
  • відсутність слідів підробки або втручання
  • відповідність даних документам
  • автентичність супровідних документів

Перевірка через державні реєстри

Окрім фізичного огляду, автомобіль перевіряють через бази даних:

  • чи перебуває авто у розшуку
  • чи є обмеження (арешт, заборона відчуження)
  • чи законно ввезений транспортний засіб

Можливі результати перевірки

За підсумками дослідження можливі три сценарії:

  • повна відповідність — авто реєструється
  • виявлення розбіжностей — процедура може бути призупинена
  • виявлення підробки або розшуку — реєстрація неможлива, матеріали передаються силовикам

Чому цим займаються

Експертна перевірка фактично є бар’єром проти шахрайства на ринку авто. Вона дозволяє:

  • захистити покупців від придбання проблемного транспорту
  • зменшити обіг “нелегальних” авто
  • забезпечити прозорість угод

Аналітика та контекст

На фоні активного імпорту вживаних автомобілів в Україну, ризики купівлі авто з “історією” існують.

Можливі проблеми:

  • перебиті VIN-коди
  • авто після серйозних ДТП
  • машини, які перебувають у розшуку в інших юрисдикціях

