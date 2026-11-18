Как сообщает официальный портал ГСЦ МВД, после объявления опасности администраторы возвращают посетителям документы, после чего все организованно направляются в хранилище по указанным маршрутам. Пользоваться лифтами в это время строго-настрого запрещено, поэтому спускаться придется исключительно по лестнице.

Для восстановления полноценного приема непосредственно под землей специалистам требуется от 15 до 20 минут. Это время уходит на пуск, запуск оборудования и повторную авторизацию в государственных реестрах.

Из-за ограниченной площади защитных сооружений количество рабочих мест там обычно меньше, чем в главных залах. Поэтому в обслуживании могут возникать задержки.

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Что ждет водителей под землей

Пространство укрытий адаптировали для комфортного ожидания и непрерывного оформления документов. Там работают не только администраторы, но и терминалы самообслуживания, позволяющие взять талон в систему Е-запись прямо во время тревоги.

Кроме того, в хранилищах установлены электронные табло и работает голосовое оповещение. Это позволяет удобно отслеживать свою очередь и ориентировочное время вызова специалисту.

Представители ведомства настойчиво советуют не оставаться под открытым небом или в припаркованных автомобилях у здания. "Сразу заходите в укрытие и не оставляйте личные вещи без присмотра",– подчеркивают специалисты.

Как спланировать визит

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, автомобилистам следует знать, как заранее узнать, работает ли сервисный центр МВД во время тревоги. Отметка о предоставлении услуг по укрытию в системе Е-запись означает, что работа не остановится, тогда как отсутствие таких уточнений свидетельствует о полной паузе к отбою.

Также ранее мы писали, что в Киеве теория права теперь складывают под землей. Безопасные экзаменационные классы оборудовали системами перекрестной видеофиксации, что позволяет будущим водителям не прерывать тестирование даже во время массированных атак.