В Киеве теорию на "права" теперь составляют под землей

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, новую безопасную локацию развернули с соблюдением всех стандартов экзаменации. Помещение рассчитано на шесть полноценных рабочих мест, каждое из которых оборудовано современной компьютерной техникой.

Обустройство экзаменационного класса в укрытии– еще один шаг к адаптации сервисной инфраструктуры к условиям военного времени,– подчеркивают в ведомстве.

Чтобы избежать каких-либо манипуляций, подземный класс оснастили системой перекрестной видеофиксации, полностью исключающей наличие слепых зон и гарантирующей честность процедуры.

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Как попасть на экзамен в укрытии

Забронировать место на компьютере можно двумя удобными способами. Самый простой вариант– воспользоваться онлайн-системой Е-запись на официальном сайте ведомства или в соответствующем мобильном приложении.

Если вы предпочитаете живой визит, талончик можно распечатать через терминал самообслуживания непосредственно в помещении филиала № 8041. Следует учитывать, что такие записи генерируются исключительно на текущий день.

Безопасность превыше всего

Напомним, ранее мы писали, что это не первая подобная инициатива в столице. Недавно безопасные рабочие места с экзаменационными классами и зонами ожидания оборудовали в подвальных помещениях еще два киевских филиала, что позволяет не останавливать регистрацию авто и выдачу удостоверений во время массированных атак.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, автомобилисты могут заранее узнать, работает ли избранный сервисный центр МВД во время тревоги. Для этого при бронировании талона онлайн достаточно обратить внимание на текстовые подсказки возле названия учреждения.