Водитель из Одесщины сама принесла фальшивые "права" в МВД

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, инцидент произошел в городе Подольск. Во время рутинной проверки бланка администраторы сразу же обратили внимание на подозрительные шрифты и неестественный цвет документа.

Дальнейший поиск в Едином государственном реестре МВД окончательно подтвердил догадки специалистов. Оказалось, что номер предоставленного удостоверения действительно принадлежит совсем другому человеку, а никаких записей о выдаче прав этой гражданке в базе просто не существует.

Поняв, что схема раскрыта, посетительница призналась в происхождении пластика. Еще в 2024 году она пыталась честно сдать теоретический экзамен, но после неудачной попытки решила пойти по традиции для многих коррупционным путем.

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Помочь с оформлением вызвался знакомый ее мужу из Николаева. Женщина решила не размениваться по пустякам и заказала корочку сразу с несколькими открытыми категориями.

Последствия и уголовная ответственность

Сотрудники учреждения действовали четко по инструкции и вызвали на место следственно-оперативную группу. Все материалы дела уже передали правоохранителям для предоставления правовой оценки действиям женщины.

Похожие случаи в сервисных центрах

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, это далеко не первый случай дерзкого поведения с фальшивками. Недавно суды вынесли приговоры сразу трем водителям из Львовщины, Ивано-Франковской и Закарпатья, которые также принесли администраторам откровенные подделки.

Тогда один из нарушителей получил 8500 гривен штрафа, а другой вообще был приговорен к двум годам ограничения свободы. Кроме того, украинцы нередко становятся жертвами аферистов, имитирующих сдачу экзаменов, а затем посылают кусок пластика, которого не существует ни в одной базе данных.