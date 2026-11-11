Водійка з Одещини сама принесла фальшиві "права" до МВС

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, інцидент трапився у місті Подільськ. Під час рутинної перевірки бланка адміністратори одразу звернули увагу на підозрілі шрифти та неприродний колір документа.

Подальший пошук у Єдиному державному реєстрі МВС остаточно підтвердив здогадки фахівців. Виявилося, що номер наданого посвідчення насправді належить зовсім іншій людині, а жодних записів про видачу прав цій громадянці в базі просто не існує.

Зрозумівши, що схема розкрита, відвідувачка зізналася у походженні пластику. Ще у 2024 році вона намагалася чесно скласти теоретичний іспит, але після невдалої спроби вирішила піти традиціним для багатьох корупційним шляхом.

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Допомогти з оформленням зголосився знайомий її чоловіка з Миколаєва. Жінка вирішила не розмінюватися на дрібниці й замовила скоринку одразу з кількома відкритими категоріями.

Наслідки та кримінальна відповідальність

Працівники установи діяли чітко за інструкцією та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Усі матеріали справи вже передали правоохоронцям для надання правової оцінки діям жінки.

Схожі випадки в сервісних центрах

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, це далеко не перший випадок зухвалої поведінки з фальшивками. Нещодавно суди винесли вироки одразу трьом водіям із Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття, які також принесли адміністраторам відверті підробки.

Тоді один із порушників отримав 8500 гривень штрафу, а інший взагалі був засуджений до двох років обмеження волі. Крім того, українці нерідко стають жертвами аферистів, які імітують складання іспитів, а потім надсилають шматок пластику, якого не існує в жодній базі даних.