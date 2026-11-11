Заберуть "права" навіть без пояснень: через 10 днів це вже буде законно

Як повідомляє профільне видання 40ton, тримісячна заборона на керування авто застосовуватиметься у трьох конкретних випадках.

Йдеться про виїзд на колії на червоне світло, спробу проскочити під шлагбаум, що опускається, та виїзд на переїзд за відсутності місця для завершення маневру.

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Втрата "прав" – найлегший наслідок порушення

Останній пункт особливо критичний для водіїв вантажівок. Якщо задня частина довгомірного причепа залишиться в зоні переїзду через затор попереду, водій гарантовано залишиться без посвідчення.

Це призведе до обов'язкового позбавлення водійських прав на три місяці, а також до штрафів за перевищення швидкості понад 50 км/год або маніпулювання записами тахографа.

Типовий приклад, коли водій довгомірного танкера не передбачив запас вільного простору попереду й створив аварійну ситуацію. Скриншот із запису PKP PLK

Стежити за порядком будуть не лише посилені екіпажі поліції. До системи автоматичної фіксації CANARD під'єднають камери компанії PKP, які вже встановлені на майже трьох тисячах переїздів по всій країні.

Крім того, інспектори Залізничної охорони отримають повноваження самостійно зупиняти порушників та вилучати документи.

Що стало каталізатором змін

Каталізатором таких суворих заходів стала серія трагічних аварій на початку вересня 2026 року. Тоді лише за чотири дні сталося чотири зіткнення фур із потягами, одне з яких мало смертельні наслідки.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, польські правоохоронці зараз активно борються з небезпечною поведінкою на дорогах. Зокрема, поліція масово вилучає права та виписує штрафи до 5000 злотих за навмисний дрифт на дорогах загального користування.