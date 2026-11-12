У Києві теорію на "права" тепер складають під землею

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, нову безпечну локацію розгорнули з дотриманням усіх стандартів екзаменації. Приміщення розраховане на шість повноцінних робочих місць, кожне з яких обладнане сучасною комп'ютерною технікою.

Облаштування екзаменаційного класу в укритті – ще один крок до адаптації сервісної інфраструктури до умов воєнного часу, – підкреслюють у відомстві.

Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій, підземний клас оснастили системою перехресної відеофіксації, яка повністю виключає наявність сліпих зон та гарантує чесність процедури.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як потрапити на іспит в укритті

Забронювати місце за комп'ютером можна двома зручними способами. Найпростіший варіант – скористатися онлайн-системою Е-запис на офіційному сайті відомства або у відповідному мобільному застосунку.

Якщо ж ви віддаєте перевагу живому візиту, талончик можна роздрукувати через термінал самообслуговування безпосередньо у приміщенні філії № 8041. Варто враховувати, що такі записи генеруються виключно на поточний день.

Безпека понад усе

Нагадаємо, раніше ми писали, що це не перша подібна ініціатива у столиці. Нещодавно безпечні робочі місця з екзаменаційними класами та зонами очікування обладнали у підвальних приміщеннях ще двох київських філій, що дозволяє не зупиняти реєстрацію авто та видачу посвідчень під час масованих атак.

Крім того, як уже повідомлялося на нашому сайті, автомобілісти можуть заздалегідь дізнатися, чи працює обраний сервісний центр МВС під час тривоги. Для цього під час бронювання талона онлайн достатньо звернути увагу на текстові підказки біля назви установи.