Як повідомляє офіційний портал ГСЦ МВС, після оголошення небезпеки адміністратори повертають відвідувачам документи, після чого всі організовано прямують до сховища за вказаними маршрутами. Користуватися ліфтами у цей час суворо заборонено, тому спускатися доведеться виключно сходами.

На відновлення повноцінного прийому безпосередньо під землею фахівцям потрібно від 15 до 20 хвилин. Цей час йде на пуск, запуск обладнання та повторну авторизацію в державних реєстрах.

Через обмежену площу захисних споруд кількість робочих місць там зазвичай менша, ніж у головних залах. Тому в обслуговуванні можуть виникати певні затримки.

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Що чекає на водіїв під землею

Простір укриттів адаптували для комфортного очікування та безперервного оформлення документів. Там працюють не лише адміністратори, а й термінали самообслуговування, які дозволяють взяти талон у систему Е-запис прямо під час тривоги.

Крім того, у сховищах встановлені електронні табло та працює голосове оповіщення. Це дозволяє зручно відстежувати свою чергу та орієнтовний час виклику до спеціаліста.

Представники відомства наполегливо радять не залишатися просто неба чи в припаркованих автомобілях біля будівлі. "Одразу заходьте до укриття та не залишайте особисті речі без нагляду", – наголошують фахівці.

Як спланувати візит

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, автомобілістам варто знати, як заздалегідь дізнатися, чи працює сервісний центр МВС під час тривоги. Позначка про надання послуг в укритті в системі Е-запис означає, що робота не зупиниться, тоді як відсутність таких уточнень свідчить про повну паузу до відбою.

Також раніше ми писали, що у Києві теорію на права тепер складають під землею. Безпечні екзаменаційні класи обладнали системами перехресної відеофіксації, що дозволяє майбутнім водіям не переривати тестування навіть під час масованих атак.