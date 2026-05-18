Как успешно сдать практический экзамен на права: советы МВД

В Главном сервисном центре МВД сообщают, что около 80% кандидатов в водители проваливают практический экзамен. Там рассказали, какие ошибки чаще всего допускают кандидаты в водители во время практического экзамена и как подготовиться чтобы сдать экзамен успешно.

Самые частые ошибки на практическом экзамене

По словам экзаменатора сервисного центра МВД №8041 в Киеве, больше всего проблем у кандидатов возникает из-за невнимательности и волнения. Одной из самых типичных ошибок остается неправильное использование указателей поворота.

Кандидаты часто забывают подавать сигналы во время:

выезда с места остановки;

перестроения;

движения задним ходом;

выезда с прилегающей территории.

В МВД отмечают, что даже базовые ошибки могут стать причиной незачисления экзамена.

Что нужно проверить перед началом движения

Экзаменаторы советуют перед стартом внимательно подготовить автомобиль к движению. В частности необходимо:

отрегулировать сиденья;

настроить зеркала;

проверить закрытие дверей;

обратить внимание на панель приборов.

В сервисных центрах объясняют, что для опытных водителей это автоматические действия, однако начинающие нередко игнорируют их из-за стресса.

Почему важно общаться с экзаменатором

В МВД рекомендуют не бояться уточнять задания во время экзамена. Если кандидат не услышал или не понял команду, лучше переспросить, чем выполнить маневр неправильно.

Экзаменаторы отмечают, что нормальная коммуникация помогает избежать лишних ошибок и нервозности за рулем.

Психологическая подготовка

В сервисных центрах МВД советуют перед экзаменом:

хорошо выспаться;

не перегружать себя дополнительными занятиями;

сохранять концентрацию до завершения маршрута.

Также кандидатам рекомендуют не паниковать в случае неудачи, а использовать время для дополнительной практики.

Сколько длится практический экзамен

Практический экзамен в дорожных условиях длится не менее 20 минут и не более часа. Во время сдачи допускается не более трех ошибок.

В случае неудачного результата следующая попытка доступна через 10 дней - начиная с 11-го дня после экзамена.

Почему практический экзамен остается сложным

Основная проблема - не знание ПДД, а психология. Большинство кандидатов проваливают практику не из-за незнания правил, а из-за волнения и потери концентрации. Именно поэтому типичные ошибки касаются базовых вещей - поворотов, дистанции или внимательности к знакам.

Реальный трафик стал значительно сложнее. Из-за увеличения количества транспорта и интенсивного городского движения практический экзамен сегодня значительно ближе к реальным дорожным условиям, чем несколько лет назад. Это повышает требования к реакции и навыкам управления.

Дополнительные занятия все более важны. Инструкторы все чаще рекомендуют отдельно тренировать сложные городские маршруты, перекрестки и движение в часы пик. Именно практический опыт в реальном потоке становится ключом к успешной сдаче экзамена, а не только стандартные занятия на автодроме.