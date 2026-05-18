Як успішно скласти практичний іспит на права: поради МВС

У Головному сервісному центрі МВС повідомляють, що близько 80% кандидатів у водії провалюють практичний іспит. Там розповіли, які помилки найчастіше допускають кандидати у водії під час практичного іспиту та як підготуватися щоб скласти іспит успішно.

Найчастіші помилки на практичному іспиті

За словами екзаменатора сервісного центру МВС №8041 у Києві, найбільше проблем у кандидатів виникає через неуважність і хвилювання. Однією з найтиповіших помилок залишається неправильне використання покажчиків повороту.

Кандидати часто забувають подавати сигнали під час:

виїзду з місця зупинки;

перестроювання;

руху заднім ходом;

виїзду з прилеглої території.

У МВС наголошують, що навіть базові помилки можуть стати причиною незарахування іспиту.

Що потрібно перевірити перед початком руху

Екзаменатори радять перед стартом уважно підготувати автомобіль до руху. Зокрема необхідно:

відрегулювати сидіння;

налаштувати дзеркала;

перевірити зачинення дверей;

звернути увагу на панель приладів.

У сервісних центрах пояснюють, що для досвідчених водіїв це автоматичні дії, однак початківці нерідко ігнорують їх через стрес.

Чому важливо спілкуватися з екзаменатором

У МВС рекомендують не боятися уточнювати завдання під час іспиту. Якщо кандидат не почув або не зрозумів команду, краще перепитати, ніж виконати маневр неправильно.

Екзаменатори зазначають, що нормальна комунікація допомагає уникнути зайвих помилок та нервовості за кермом.

Психологічна підготовка

У сервісних центрах МВС радять перед іспитом:

добре виспатися;

не перевантажувати себе додатковими заняттями;

зберігати концентрацію до завершення маршруту.

Також кандидатам рекомендують не панікувати у випадку невдачі, а використати час для додаткової практики.

Скільки триває практичний іспит

Практичний іспит у дорожніх умовах триває щонайменше 20 хвилин і не більше години. Під час складання допускається не більше трьох помилок.

У разі невдалого результату наступна спроба доступна через 10 днів — починаючи з 11-го дня після іспиту.

Чому практичний іспит залишається складним

Основна проблема — не знання ПДР, а психологія. Більшість кандидатів провалюють практику не через незнання правил, а через хвилювання та втрату концентрації. Саме тому типові помилки стосуються базових речей — поворотів, дистанції або уважності до знаків.

Реальний трафік став значно складнішим. Через збільшення кількості транспорту та інтенсивного міського руху практичний іспит сьогодні значно ближчий до реальних дорожніх умов, ніж кілька років тому. Це підвищує вимоги до реакції та навичок керування.

Додаткові заняття дедалі важливіші. Інструктори все частіше рекомендують окремо тренувати складні міські маршрути, перехрестя та рух у години пік. Саме практичний досвід у реальному потоці стає ключем до успішного складання іспиту, а не лише стандартні заняття на автодромі.