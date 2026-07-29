Как впервые зарегистрировать подержанное авто после ввоза из-за границы

Как зарегистрировать подержанное авто после ввоза
По украинским законам после покупки подержанного автомобиля за границей недостаточно только пройти таможенное оформление. Следует пройти еще ряд бюрократических процедур. Чтобы транспортное средство могло законно эксплуатироваться в Украине, владельцу необходимо получить сертификат соответствия, пройти экспертное исследование, после чего осуществить первую государственную регистрацию в сервисном центре МВД.
Экспертиза обязательна
В Главном сервисном центре МВД напоминают, что первая государственная регистрация подержанного автомобиля, ввезенного из-за границы, возможна только после проведения экспертного исследования.
Согласно постановлению КМУ №1388, эксперты проверяют подлинность идентификационных номеров кузова, шасси, рамы и двигателя, а также подлинность регистрационных документов. Это позволяет выявить возможные подделки и не допустить легализации автомобилей с сомнительным происхождением.
После завершения проверки формируется экспертное заключение, а информация о проведенном исследовании вносится в Единый государственный реестр транспортных средств.
Какие документы нужны для регистрации
После прохождения экспертизы владельцу необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД. Предварительно записаться можно через систему“ Е-запись” , мобильное приложение или терминал самообслуживания.
Для первой государственной регистрации необходимо подать:
- документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
- документ, подтверждающий законность приобретения автомобиля;
- сертификат соответствия;
- заключение экспертного исследования;
- документ о полномочиях представителя (если процедуру проводит уполномоченное лицо).
Важная особенность
В сервисном центре обращают внимание, что первая государственная регистрация осуществляется исключительно на лицо, указанное в документах таможенного оформления.
Если автомобиль в итоге должен принадлежать другому владельцу, сначала транспортное средство регистрируют на лицо, осуществившее таможенное оформление, а уже после этого оформляют его перерегистрацию на нового владельца.
Что получает владелец
После проверки всех документов и внесения информации в Единый государственный реестр транспортных средств администратор сервисного центра МВД выдает владельцу:
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- украинские номерные знаки.
В Главном сервисном центре МВД считают, что взаимодействие с Экспертной службой позволяет сделать процедуру регистрации более прозрачной, предотвратить легализацию автомобилей с поддельными документами и повысить безопасность дорожного движения.