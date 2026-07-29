Как впервые зарегистрировать подержанное авто после ввоза из-за границы

По украинским законам после покупки подержанного автомобиля за границей недостаточно только пройти таможенное оформление. Следует пройти еще ряд бюрократических процедур. Чтобы транспортное средство могло законно эксплуатироваться в Украине, владельцу необходимо получить сертификат соответствия, пройти экспертное исследование, после чего осуществить первую государственную регистрацию в сервисном центре МВД.

Экспертиза обязательна

В Главном сервисном центре МВД напоминают, что первая государственная регистрация подержанного автомобиля, ввезенного из-за границы, возможна только после проведения экспертного исследования.

Согласно постановлению КМУ №1388, эксперты проверяют подлинность идентификационных номеров кузова, шасси, рамы и двигателя, а также подлинность регистрационных документов. Это позволяет выявить возможные подделки и не допустить легализации автомобилей с сомнительным происхождением.

После завершения проверки формируется экспертное заключение, а информация о проведенном исследовании вносится в Единый государственный реестр транспортных средств.

Какие документы нужны для регистрации

После прохождения экспертизы владельцу необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД. Предварительно записаться можно через систему“ Е-запись” , мобильное приложение или терминал самообслуживания.

Для первой государственной регистрации необходимо подать:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

документ, подтверждающий законность приобретения автомобиля;

сертификат соответствия;

заключение экспертного исследования;

документ о полномочиях представителя (если процедуру проводит уполномоченное лицо).

Важная особенность

В сервисном центре обращают внимание, что первая государственная регистрация осуществляется исключительно на лицо, указанное в документах таможенного оформления.

Если автомобиль в итоге должен принадлежать другому владельцу, сначала транспортное средство регистрируют на лицо, осуществившее таможенное оформление, а уже после этого оформляют его перерегистрацию на нового владельца.

Что получает владелец

После проверки всех документов и внесения информации в Единый государственный реестр транспортных средств администратор сервисного центра МВД выдает владельцу:

свидетельство о регистрации транспортного средства;

украинские номерные знаки.

В Главном сервисном центре МВД считают, что взаимодействие с Экспертной службой позволяет сделать процедуру регистрации более прозрачной, предотвратить легализацию автомобилей с поддельными документами и повысить безопасность дорожного движения.