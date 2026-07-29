Як вперше зареєструвати вживане авто після ввезення з-за кордону

Як зареєструвати вживане авто після ввезення
За українськими законами після купівлі вживаного автомобіля за кордоном недостатньо лише пройти митне оформлення. Треба пройти ще низку бюрократичних процедур. Щоб транспортний засіб міг законно експлуатуватися в Україні, власнику необхідно отримати сертифікат відповідності, пройти експертне дослідження, після чого здійснити першу державну реєстрацію в сервісному центрі МВС.
Експертиза є обов'язковою
У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що перша державна реєстрація вживаного автомобіля, ввезеного з-за кордону, можлива лише після проведення експертного дослідження.
Відповідно до постанови КМУ №1388, експерти перевіряють справжність ідентифікаційних номерів кузова, шасі, рами та двигуна, а також автентичність реєстраційних документів. Це дозволяє виявити можливі підробки та не допустити легалізації автомобілів із сумнівним походженням.
Після завершення перевірки формується експертний висновок, а інформація про проведене дослідження вноситься до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
Які документи потрібні для реєстрації
Після проходження експертизи власнику необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС. Попередньо записатися можна через систему “Е-запис”, мобільний застосунок або термінал самообслуговування.
Для першої державної реєстрації необхідно подати:
- документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує законність придбання автомобіля;
- сертифікат відповідності;
- висновок експертного дослідження;
- документ про повноваження представника (якщо процедуру проводить уповноважена особа).
Важлива особливість
У сервісному центрі звертають увагу, що перша державна реєстрація здійснюється виключно на особу, яка зазначена в документах митного оформлення.
Якщо автомобіль у підсумку має належати іншому власнику, спочатку транспортний засіб реєструють на особу, яка здійснила митне оформлення, а вже після цього оформлюють його перереєстрацію на нового власника.
Що отримує власник
Після перевірки всіх документів і внесення інформації до Єдиного державного реєстру транспортних засобів адміністратор сервісного центру МВС видає власнику:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- українські номерні знаки.
У Головному сервісному центрі МВС вважають, що взаємодія із Експертною службою дозволяє зробити процедуру реєстрації більш прозорою, запобігти легалізації автомобілів із підробленими документами та підвищити безпеку дорожнього руху.