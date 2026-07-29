Як вперше зареєструвати вживане авто після ввезення з-за кордону

За українськими законами після купівлі вживаного автомобіля за кордоном недостатньо лише пройти митне оформлення. Треба пройти ще низку бюрократичних процедур. Щоб транспортний засіб міг законно експлуатуватися в Україні, власнику необхідно отримати сертифікат відповідності, пройти експертне дослідження, після чого здійснити першу державну реєстрацію в сервісному центрі МВС.

Експертиза є обов'язковою

У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що перша державна реєстрація вживаного автомобіля, ввезеного з-за кордону, можлива лише після проведення експертного дослідження.

Відповідно до постанови КМУ №1388, експерти перевіряють справжність ідентифікаційних номерів кузова, шасі, рами та двигуна, а також автентичність реєстраційних документів. Це дозволяє виявити можливі підробки та не допустити легалізації автомобілів із сумнівним походженням.

Після завершення перевірки формується експертний висновок, а інформація про проведене дослідження вноситься до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Які документи потрібні для реєстрації

Після проходження експертизи власнику необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС. Попередньо записатися можна через систему “Е-запис”, мобільний застосунок або термінал самообслуговування.

Для першої державної реєстрації необхідно подати:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує законність придбання автомобіля;

сертифікат відповідності;

висновок експертного дослідження;

документ про повноваження представника (якщо процедуру проводить уповноважена особа).

Важлива особливість

У сервісному центрі звертають увагу, що перша державна реєстрація здійснюється виключно на особу, яка зазначена в документах митного оформлення.

Якщо автомобіль у підсумку має належати іншому власнику, спочатку транспортний засіб реєструють на особу, яка здійснила митне оформлення, а вже після цього оформлюють його перереєстрацію на нового власника.

Що отримує власник

Після перевірки всіх документів і внесення інформації до Єдиного державного реєстру транспортних засобів адміністратор сервісного центру МВС видає власнику:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

українські номерні знаки.

У Головному сервісному центрі МВС вважають, що взаємодія із Експертною службою дозволяє зробити процедуру реєстрації більш прозорою, запобігти легалізації автомобілів із підробленими документами та підвищити безпеку дорожнього руху.