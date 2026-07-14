Електронне свідоцтво про реєстрацію: як отримати цифровий документ без пластика

Українці дедалі активніше переходять на цифрові державні сервіси, а разом із ними – і на електронні документи. У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна оформити виключно в електронному форматі без виготовлення пластикового бланка.

Електронний документ прирівнюється до пластикового

Електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має таку ж юридичну силу, як і традиційний документ на пластиковому бланку.

Документ містить власні серію та номер, відображається в Кабінеті водія та застосунку Дія й є чинним на території України.

У МВС зазначають, що цифровий формат особливо зручний для тих, хто активно користується смартфоном, адже такий документ неможливо загубити, пошкодити або забути вдома.

Як оформити е-свідоцтво

Отримати електронне свідоцтво можна під час реєстрації або перереєстрації автомобіля.

Для цього необхідно:

повідомити адміністратора сервісного центру МВС про бажання отримати документ лише в електронному форматі;

або оформити послугу онлайн через Кабінет водія чи застосунок Дія, обравши електронне свідоцтво без виготовлення пластикового бланка.

У такому випадку власник транспортного засобу отримує виключно цифровий документ.

Пластиковий документ можна оформити пізніше

Якщо згодом виникне потреба у фізичному свідоцтві, власник електронного документа може звернутися до будь-якого сервісного центру МВС та оформити документ на бланку.

Для цього необхідно надати паспорт або ID-картку, реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронне свідоцтво з застосунку Дія, а також оплатити адміністративну послугу й вартість бланкової продукції.

Кому підійде електронний формат

У МВС зазначають, що електронне свідоцтво буде особливо зручним для водіїв, які користуються державними цифровими сервісами, оформлюють адміністративні послуги онлайн та не бажають витрачати кошти на виготовлення пластикового документа.

При цьому власники транспортних засобів можуть самостійно обирати найбільш зручний формат — користуватися лише електронним свідоцтвом або отримати традиційний документ на бланку з його цифровою копією в застосунку Дія.