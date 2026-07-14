Электронное свидетельство о регистрации: как получить цифровой документ без пластиковой карты

Украинцы все активнее переходят на цифровые государственные сервисы, а вместе с ними – и на электронные документы. В Главного сервисного центра МВД напомнили, что свидетельство о регистрации транспортного средства можно оформить исключительно в электронном формате без изготовления пластикового бланка.

Электронный документ приравнивается к пластиковому

Электронное свидетельство о регистрации транспортного средства имеет такую же юридическую силу, как и традиционный документ на пластиковом бланке.

Документ имеет собственную серию и номер, отображается в «Кабинете водителя» и приложении «Дія» и действует на территории Украины.

В МВД отмечают, что цифровой формат особенно удобен для тех, кто активно пользуется смартфоном, ведь такой документ невозможно потерять, повредить или забыть дома.

Как оформить электронное свидетельство

Получить электронное свидетельство можно при регистрации или перерегистрации автомобиля.

Для этого необходимо:

сообщить администратору сервисного центра МВД о желании получить документ только в электронном формате;

или оформить услугу онлайн через «Кабинет водителя» или приложение «Дія», выбрав электронное свидетельство без изготовления пластикового бланка.

В таком случае владелец транспортного средства получает исключительно цифровой документ.

Пластиковый документ можно оформить позже

Если впоследствии возникнет необходимость в физическом свидетельстве, владелец электронного документа может обратиться в любой сервисный центр МВД и оформить документ на бланке.

Для этого необходимо предоставить паспорт или ID-карту, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и электронное свидетельство из приложения «Дия», а также оплатить административную услугу и стоимость бланковой продукции.

Кому подойдет электронный формат

В МВД отмечают, что электронное свидетельство будет особенно удобно для водителей, которые пользуются государственными цифровыми сервисами, оформляют административные услуги онлайн и не желают тратить средства на изготовление пластикового документа.

При этом владельцы транспортных средств могут самостоятельно выбирать наиболее удобный формат – пользоваться только электронным свидетельством или получить традиционный документ на бланке с его цифровой копией в приложении «Дія».