Как выбрать "красивый" номерной знак онлайн

"Красивый" номерной знак
Владельцы транспортных средств могут заказать новый номерной знак с желаемой комбинацией цифр при онлайн-восстановлении или обмене свидетельства о регистрации. Услуга доступна через “Кабинет водителя” и позволяет в режиме реального времени просмотреть доступные номерные знаки и выбрать нужную комбинацию. Об этом сообщил главный сервисный центр МВД.
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Сервис сочетает возможность оформления нового свидетельства о регистрации с заказом нового номерного знака, в том числе с платной комбинацией цифр.
Как заказать номерной знак онлайн
Для получения услуги необходимо:
- авторизоваться в “Кабинете водителя” с помощью ID.GOV.UA или “Дія.Підпису”;
- выбрать услугу “Восстановление и замена свидетельства о регистрации транспортного средства”;
- при оформлении заявки выбрать замену номерного знака;
- просмотреть перечень доступных комбинаций цифр и выбрать желаемый вариант;
- завершить оформление заявки и оплатить услугу.
В ГСЦ МВД отмечают, что система отображает доступные номерные знаки в режиме реального времени, поэтому пользователь сразу видит, какие комбинации можно заказать в данный момент.
Сколько стоят “красивые” номерные знаки
Стоимость номерного знака зависит от выбранной комбинации цифр и категории транспортного средства. Цена платных комбинаций составляет от 4 800 до 96 000 гривен.
Помимо стоимости самой комбинации, владелец транспортного средства дополнительно оплачивает:
- административную услугу;
- стоимость бланка свидетельства о регистрации;
- стоимость изготовления номерного знака как металлической спецпродукции.
Когда доступна услуга
Воспользоваться онлайн-сервисом можно в следующих случаях:
- утери свидетельства о регистрации;
- повреждения документа;
- замены номерных знаков;
- в других случаях, когда законодательством предусмотрена выдача нового свидетельства о регистрации транспортного средства.
На что следует обратить внимание
Перед подтверждением заявки в главном сервисном центре МВД рекомендуют внимательно проверить правильность персональных данных и выбранной комбинации цифр.
После завершения обработки заявки владелец получит новое свидетельство о регистрации и номерные знаки в соответствии с заказанной услугой.
Информацию о стоимости платных номерных знаков и доступных комбинациях можно посмотреть непосредственно в “Кабинете водителя” при оформлении заявки.