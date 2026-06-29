Как выбрать "красивый" номерной знак онлайн

Владельцы транспортных средств могут заказать новый номерной знак с желаемой комбинацией цифр при онлайн-восстановлении или обмене свидетельства о регистрации. Услуга доступна через “Кабинет водителя” и позволяет в режиме реального времени просмотреть доступные номерные знаки и выбрать нужную комбинацию. Об этом сообщил главный сервисный центр МВД.

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Сервис сочетает возможность оформления нового свидетельства о регистрации с заказом нового номерного знака, в том числе с платной комбинацией цифр.

Как заказать номерной знак онлайн

Для получения услуги необходимо:

авторизоваться в “Кабинете водителя” с помощью ID.GOV.UA или “Дія.Підпису”;

выбрать услугу “Восстановление и замена свидетельства о регистрации транспортного средства”;

при оформлении заявки выбрать замену номерного знака;

просмотреть перечень доступных комбинаций цифр и выбрать желаемый вариант;

завершить оформление заявки и оплатить услугу.

В ГСЦ МВД отмечают, что система отображает доступные номерные знаки в режиме реального времени, поэтому пользователь сразу видит, какие комбинации можно заказать в данный момент.

Сколько стоят “красивые” номерные знаки

Стоимость номерного знака зависит от выбранной комбинации цифр и категории транспортного средства. Цена платных комбинаций составляет от 4 800 до 96 000 гривен.

Помимо стоимости самой комбинации, владелец транспортного средства дополнительно оплачивает:

административную услугу;

стоимость бланка свидетельства о регистрации;

стоимость изготовления номерного знака как металлической спецпродукции.

Когда доступна услуга

Воспользоваться онлайн-сервисом можно в следующих случаях:

утери свидетельства о регистрации;

повреждения документа;

замены номерных знаков;

в других случаях, когда законодательством предусмотрена выдача нового свидетельства о регистрации транспортного средства.

На что следует обратить внимание

Перед подтверждением заявки в главном сервисном центре МВД рекомендуют внимательно проверить правильность персональных данных и выбранной комбинации цифр.

После завершения обработки заявки владелец получит новое свидетельство о регистрации и номерные знаки в соответствии с заказанной услугой.

Информацию о стоимости платных номерных знаков и доступных комбинациях можно посмотреть непосредственно в “Кабинете водителя” при оформлении заявки.