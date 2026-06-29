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Как выбрать "красивый" номерной знак онлайн

Чтобы заменить номерной знак, необходимо пройти полную процедуру перерегистрации автомобиля. Сделать это можно удаленно.
Как заменить номерной знак на своём автомобиле онлайн

"Красивый" номерной знак

Евгений Гудущан
logo29 июня, 13:20
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Владельцы транспортных средств могут заказать новый номерной знак с желаемой комбинацией цифр при онлайн-восстановлении или обмене свидетельства о регистрации. Услуга доступна через “Кабинет водителя” и позволяет в режиме реального времени просмотреть доступные номерные знаки и выбрать нужную комбинацию. Об этом сообщил главный сервисный центр МВД.

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Сервис сочетает возможность оформления нового свидетельства о регистрации с заказом нового номерного знака, в том числе с платной комбинацией цифр.

Как заказать номерной знак онлайн

Для получения услуги необходимо:

  • авторизоваться в “Кабинете водителя” с помощью ID.GOV.UA или “Дія.Підпису”;
  • выбрать услугу “Восстановление и замена свидетельства о регистрации транспортного средства”;
  • при оформлении заявки выбрать замену номерного знака;
  • просмотреть перечень доступных комбинаций цифр и выбрать желаемый вариант;
  • завершить оформление заявки и оплатить услугу.

В ГСЦ МВД отмечают, что система отображает доступные номерные знаки в режиме реального времени, поэтому пользователь сразу видит, какие комбинации можно заказать в данный момент.

Сколько стоят “красивые” номерные знаки

Стоимость номерного знака зависит от выбранной комбинации цифр и категории транспортного средства. Цена платных комбинаций составляет от 4 800 до 96 000 гривен.

Помимо стоимости самой комбинации, владелец транспортного средства дополнительно оплачивает:

  • административную услугу;
  • стоимость бланка свидетельства о регистрации;
  • стоимость изготовления номерного знака как металлической спецпродукции.

Когда доступна услуга

Воспользоваться онлайн-сервисом можно в следующих случаях:

  • утери свидетельства о регистрации;
  • повреждения документа;
  • замены номерных знаков;
  • в других случаях, когда законодательством предусмотрена выдача нового свидетельства о регистрации транспортного средства.

На что следует обратить внимание

Перед подтверждением заявки в главном сервисном центре МВД рекомендуют внимательно проверить правильность персональных данных и выбранной комбинации цифр.

После завершения обработки заявки владелец получит новое свидетельство о регистрации и номерные знаки в соответствии с заказанной услугой.

Информацию о стоимости платных номерных знаков и доступных комбинациях можно посмотреть непосредственно в “Кабинете водителя” при оформлении заявки.

#Законодательство #Новости