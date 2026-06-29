Як обрати "красивий" номерний знак онлайн

Власники транспортних засобів можуть замовити новий номерний знак із бажаною комбінацією цифр під час онлайн-відновлення або обміну свідоцтва про реєстрацію. Послуга доступна через Кабінет водія та дозволяє в режимі реального часу переглянути доступні номерні знаки й обрати потрібну комбінацію. Про це повідомив головний сервісний центр МВС.

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Сервіс поєднує можливість оформлення нового свідоцтва про реєстрацію із замовленням нового номерного знака, у тому числі з платною комбінацією цифр.

Як замовити номерний знак онлайн

Для отримання послуги необхідно:

авторизуватися в Кабінеті водія за допомогою ID.GOV.UA або Дія.Підпису;

обрати послугу “Відновлення та обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу”;

під час оформлення заявки вибрати заміну номерного знака;

переглянути перелік доступних комбінацій цифр і обрати бажаний варіант;

завершити оформлення заявки та оплатити послугу.

У ГСЦ МВС зазначають, що система відображає доступні номерні знаки в режимі реального часу, тому користувач одразу бачить, які комбінації наразі можна замовити.

Скільки коштують “красиві” номерні знаки

Вартість номерного знака залежить від обраної комбінації цифр і категорії транспортного засобу. Ціна платних комбінацій становить від 4 800 до 96 000 гривень.

Крім вартості самої комбінації, власник транспортного засобу додатково сплачує:

адміністративну послугу;

вартість бланка свідоцтва про реєстрацію;

вартість виготовлення номерного знака як металевої спецпродукції.

Коли доступна послуга

Скористатися онлайн-сервісом можна у випадках:

втрати свідоцтва про реєстрацію;

пошкодження документа;

заміни номерних знаків;

інших випадків, коли законодавством передбачено видачу нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

На що звернути увагу

Перед підтвердженням заявки у головному сервісному центрі МВС рекомендують уважно перевірити правильність персональних даних та обраної комбінації цифр.

Після завершення опрацювання звернення власник отримає нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки відповідно до замовленої послуги.

Інформацію про вартість платних номерних знаків і доступні комбінації можна переглянути безпосередньо в Кабінеті водія під час оформлення заявки.